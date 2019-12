K-Pop: Red Velvet comparte la lista completa de sus nuevas canciones

Red Velvet siendo un grupo femenino de K-Pop muy popular en la última década, se ha estado ganando aún más seguidores desde su debut en el 2014, sus cinco integrantes han estado en la mira de muchos seguidores pues han marcado un estilo propio en la música popular coreana, por lo que un álbum para diciembre del 2019 solo ha traído emoción entre el fandom.

Anteriormente, Red Velvet presentó su material discográfico en The ReVe Festival durante dos días, la esperada saga terminará con la llamada “The ReVe Festival’ Finale”, la cual está programada para el día 23 de Diciembre a las 18 horas con hora local en Corea del Sur, álbum que tendrá 4 canciones totalmente nuevas.

La temática que presenta este comeback nos muestra a un Red Velvet con Irene, Seulgi, Wendy, Yeri y Joy en una vida de novias de película de terror, un estilo un tanto oscuro para llevar en víspera de Navidad, pero que trae de regreso el estilo que tanto les ha caracterizado, por lo que verlas en medio de un bosque hará que los fan estén al pendiente de todos los detalles.

La lista completa del disco de Red Velvet incluye a "Psycho", "In & Out", "Remember Forever", "Eyes Locked, Hands Locked", "Ladies Night", "Jumpin'", "Love is the Way", "Carpool", "Umpah Umpah", "LP", "Parade", "Bing Bing", "Milkshake", "Sunny Side Up!", "Zimzalabim" y "La Rouge"; sencillos musicales que tienen planeado recordar una gran trayectoria del grupo de K-Pop.

Red Velvet es un grupo femenino de K-Pop formado por S.M. Entertainment, por lo que comparte su origen con boybands como EXO, NCT y grupos femeninos como Girls Generation, haciendo de ellas uno de los grupos más nuevos en debutar, lo que ya les ha otorgado una buen presencia en la industria musical al ser compañeras de agencia con uno de los grupos más populares del momento.

