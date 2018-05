K-Pop: Produce 48 sufre un accidente

Aún no ha iniciado el programa Produce 48, el cual es una fusión entre Produce 101 de Mnet y el sistema de selección japonés de idols AKB48, y ya ha existido un leve accidente. El programa que combina aprendices femeninas de Corea y Japón presentó un par de complicaciones al grabar parte del show luego de que cayera un dron durante los ensayos de las chicas, debido a este problema técnico dos concursante sufrieron algunos leves rasguños al ser golpeadas por fragmentos del dron a lo que de inmediato llevaron a las concursante al hospital para descartar cualquier peligro.

Según el informe dado por Mnet, compañía productora del programa:

“Los concursantes querían continuar grabando, entonces regresaron y continuaron con la filmación así como sus ensayos. Por la seguridad de las participantes, ya no vamos a filmar con drones y prestaremos más atención en la protección de las concursantes durante el escenario”.

Esperemos no presenten más problemas de este tipo durante las filmaciones del programa, el cual según Naver, las participantes de Produce 48 ya han grabado una presentación con la canción titulada Pick Me, la cual será mostrada el día 10 de mayo siendo transmitida en el programa M! Countdown de la cadena Mnet productora de Produce 48, siendo la tercera vez en que el programa lanza una canción con el nombre de Pick Me, convirtiéndose ya en una tradición dentro de Mnet.

La nueva canción Pick Me fue producida por Flow Blow quien ya ha colaborado con Hui de PENTAGON para Energetic de Wanna One y Never de Produce 101. Para quienes quieran curiosear un poco más de información sobre el grupo les informamos que su página web oficial se abrirá un día después de la presentación en M! Countdown, es decir el 11 de mayo así como los perfiles de cada una de las 96 concursantes que competirán para formar parte de Produce 48.