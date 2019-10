K-Pop PlayList: Los mejores instrumentales de bandas K-Pop (Primera parte)

La música K-pop está en su mejor momento, pues consta de un gran fandom que valora cada uno de los trabajos de sus mejores exponentes a nivel internacional y han abarcado poco a poco diversos lugares del mundo.

Es por eso que ahora se ha estado experimentando las mejores canciones en un estilo instrumental que seguramente a muchos va a fascinar, por las excelentes melodías y sonidos con las que transforman las canciones de las más importantes bandas de k-pop.

Hay que destacar que los instrumentales de K-Pop a menudo son subestimados por los fanáticos, ya que las canciones originales tienen letras significativas, pero las versiones instrumentales ayudan a los fanáticos a obtener una nueva apreciación de la canción en sí, simplemente con las melodías.

Es por eso que continuación de revelan los mejores instrumentales de K-Pop, que bien podría escucharse de fondo cuando se estudia, cuando quieres un momento de relajación o simplemente quieres disfrutar de las melodías de las mejores canciones de k-pop agregándole tú las letras.

TWICE - LIKEY

Una vez que escuche la versión instrumental de la canción, se dará cuenta de por qué "Likey" se hizo tan popular como lo es hoy, pues el ritmo pegadizo es divertido y genial para escucharlo solo.

DAY6 - DAYS GONE BY

Esta canción tiene algunos de los mejores instrumentales, pues los sonidos de la guitarra, las melodías del teclado y la batería en el fondo se mezclan perfectamente para momentos de armonía.

SHAUN - WAY BACK HOME

La versión instrumental de esta popular canción es tan buena como la original, te vas a enamorar de los suaves ritmos de batería y la melodía de la guitarra que crean un gran ambiente para deleitarse.

RED VELVET - BAD BOY

"Bad Boy" tiene uno de los mejores instrumentales oficiales en donde el bajo es extremadamente adictivo y presenta muchos elementos ocultos y sonidos únicos que es posible que no se pueda captar en la canción original.

STRAY KIDS - I AM YOU

La versión instrumental de "I Am You" está llena de sonidos únicos y ritmos potentes, por lo que no es extraño que "I Am You" sea tan popular entre los fanáticos del k-pop.

BIG BANG - MONSTER

La versión instrumental de esta canción comienza con una gran introducción para piano que presenta una gran melodía, que cada capa de la canción se agrega lentamente, y finalmente culmina en un genio instrumental que simplemente no se puede perder.

IKON - LOVE SCENARIO

Esta melancólica versión para piano de la exitosa canción "Love Scenario" le da un giro a la canción original, ya que escuchar el instrumental es relajante y un complemento imprescindible para su lista de reproducción de estudio.

NCT 127 - LIMITLESS

La versión instrumental de "Limitless" se encuentra entre la lista de mejores instrumentales para muchos fanáticos. El poderoso ritmo junto con las voces de fondo y las armonías hacen una combinación perfecta.

