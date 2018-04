K-Pop: Park JiHoon, miembro de Wanna One, tiene a unos increíbles fans

Varios fans del cantante Park Ji Hoon decidieron contribuir a la caridad por medio de una campaña de donación de sangre bajo el nombre del Idol, logrando que hasta el último conteo realizado el 11 de abril en Corea, se tuviera un total de 448 fans que habían visitado las instalaciones del Chung-Ang University Hospital Blood Donation Center.

Después de varios exámenes hechos a los donantes sólo 343 se encontraron físicamente calificados para hacerlo, sin embargo hasta el momento se estima que el número de fans que han acudido conforman el 20% de donadores que anualmente visitan el hospital para realizar esta acción, algo que han calificado como un acto de caridad muy conmovedor y quienes no pudieron donar sangre, donaron material para el hospital.

Blood Donation Box

Como parte de esta actividad se creó la Blood Donation Box, en donde los fans dejaban su tarjeta de donación una vez terminada la sesión, de esta manera se le da seguridad a los donadores que su sangre será usada de la mejor manera en los lugares que más lo requieran, bajo el nombre de su Idol, que en este caso es Park Ji Hoon.

Park Ji Hoon, certificado.

También el Chung-Ang University Hospital Blood Donation Center, otorgó a Park Ji Hoon un certificado como reconocimiento por la contribución que hicieron sus fans y por promover la cultura de donación de sangre entre los jóvenes, una acción digna de aplaudir por parte de sus fans y de él.

Por ahora los chicos de Wanna One están próximos a lanzar un Photo Book llamado Do not Lose Our Memories. La empresa CJ E & M anunció que el photo book contendrá imágenes de los integrantes y de la agrupación en general de sus momentos a partir de su debut el 7 de agosto del año pasado, hasta el detrás de su primer mini álbum titulado 1X1 = 1 (TO BE ONE) y el reempaquetado de 1-1 = 0 (NOTHING WITHOUT YOU).

Estos chicos no sólo nos dejan ver sus habilidades vocales, también nos dejan ver el tamaño de sus corazones.