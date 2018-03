K-Pop: Paren todo, Winner está de regreso

Al parecer YG Entertainment está preparando el regreso de muchos grupos, en esta ocasión es el turno de los chicos de Winner, quienes una vez más hacen que el fandom INNER CIRCLE, sienta más curiosidad por tener de regreso en la escena musical a sus favoritos.

Ahora los chicos de Winner nos despertaron con una increíble sorpresa, pues revelaron una nueva imagen, teaser de lo que será su segundo álbum. Se les puede ver caminando por una calle con trajes muy bien inspirados en el estilo de los chicos, también luciendo nuevos looks como el tono azul de Kang Seung y el cabello rizado de Kim Jin Woo.

El CEO de YG Entertainment, Yang Hyun Suk, no ha revelado mucho sobre el título del álbum o el tema principal que se promocionará, por el momento lo único que se sabe y se ve en la imagen, es la fecha de su difusión, el cual será el 4 de abril del presente año a las 6 de la tarde horario de Corea del Sur.

Después del hit Really Really, las fans estaban esperando precisamente el regreso de estos chicos, pues desde su primer disco, lanzado en 2014 en su debut, el fandom INNER CIRCLE, no ha hecho más que apoyarlos.

El grupo conformado por Jinwoo, Seunghoon, Mino y Seungyoon ya ha ganado varios premios incluido el de Mejor Artista Nuevo en 2014, además de los múltiples reconocimientos recibidos en los Mnet Asian Music Awards y los Melon Music Awards.

Incluso su primer álbum, titulado 2014 S/S, llegó a las listas de Billboard World y su tema Empty obtuvo su primer All Kill en Corea, por lo que este próximo álbum tiene la vara bastante alta, pero conociendo a estos chicos seguramente lograrán superarse una vez más.

Con fecha ya pactada, al fandom, INNER CIRCLE, sólo le resta esperar y brindarles su apoyo total.