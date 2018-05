K-Pop: PENTAGON asciende en listas musicales con Shine

La banda de K-pop PENTAGON expresa su gratitud ya que su canción Shine, ha demostrado un impresionante ascenso en listas musicales. Shine es la canción principal de su sexto mini álbum titulado Positive, la cual estuvo en la lista diaria de Melon 500 desde su publicación el 2 de abril.

Poco a poco esta canción comenzó a subir de puesto hasta alcanzar el lugar 186 el 29 de abril. Pero hasta ese momento no había estado entre los 100 primeros puestos a tiempo real. Este 1 de mayo la meta de PENTAGON de entrar en el top 100 se cumplió, cuando su canción subió al lugar 95 de las listas a tiempo real de Melon.

Al enterarse de esta noticia, Kino compartió una captura en Twitter y escribió:

“Creo que no podré dormir. Te quiero. Te quiero, realmente te quiero Universe"

De igual manera, la cuenta oficial de PENTAGON publicó:

Y no sólo compartieron su gran logro en twitter, sino que los miembros de esta agrupación también dejaron mensajes en su cuenta de fan café, entre ellos Yeo One y Hongseok escribieron:

Kino también compartió:

“Estaba agotado después de trabajar en la música toda la noche, pero después de escuchar las noticias que recibí de mis padres, me desperté repentinamente. Estoy tan feliz que me tiemblan las manos”.

Continuó:

“Alguien podría decir porqué estoy haciendo mucho alboroto por esto, pero incluso mil palabras no son suficientes para mí en este momento. Estoy tan feliz de pensar que puedo llorar. Lo recibiré como una señal para trabajar más duro. No olvidaré este día en el que recibimos un regalo de su parte”.

Hui, quien co-compuso Shine con E’Dawn, publicó:

“Kino me agarraba de la mano y me despertaba. Estaba cansado y me preguntaba por qué lo estaba haciendo, pero una locura había sucedido. Dios mío… Nuestras/os Universe, realmente los quiero y se los agradezco”.