K-Pop: Oli London lanza nuevo video musical "Mirror mirror"

La estrella de K-Pop, Oli London, más famoso por sus apariciones en el Dr. Phil (CBS), Botched (E!), Daily Mail TV y Barcroft TV ha lanzado su nuevo sencillo K-Pop 'Mirror Mirror'. La controvertida estrella, que es el primer artista de K-Pop de Europa, ya ha tenido dos éxitos en el top 10 en la lista de iTunes K-Pop.

Su single debut 'Perfection' ha recibido, hasta la fecha, 1,2 millones de visitas en Youtube. En 2018, Oli fue noticia por primera vez después de su aparición en 'Hooked On The Look' de Barcroft TV, donde confesó haber gastado $150,000 en cirugía plástica para transformarse en una estrella del K-Pop.

Desde entonces ha aparecido en programas de televisión de todo el mundo, incluyendo Today Show Australia, Botched on E! y el programa de entrevistas estadounidense Dr. Phil que detalla su extensa cirugía en su búsqueda para parecerse a su ídolo de K-Pop Jimin, miembro de BTS. Reveló este febrero al Daily Mail que se sometió a 15 procedimientos de cirugía plástica, incluidos; afeitarse la mandíbula, reducir los pómulos y 5 trabajos de nariz, todo para parecerse a Jimin.

Su obsesión por Jimin causó una tormenta mediática en todo el mundo y un aluvión de fuertes críticas en enero después de casarse con un recorte de cartón del cantante de BTS en una extraña ceremonia de boda en Las Vegas a la que asistió su novia, la estrella de la realidad estadounidense Frenchy Morgan y presidida por un Elvis Presly imitador. La boda se emitió en los EE. UU. En Daily Mail TV y E! Noticias.

Su nuevo single Mirror Mirror, cantado en coreano e inglés, acaba de ser lanzado en todo el mundo. El video musical presenta conjuntos de K-pop vibrantes, en un club futurista, donde Justin Timberlake filmó 'Rock your Body', además de una escena de Oli London en un Rolls Royce blanco y de Oli en un de dormitorio que recuerda a la película 'Mean Girls'.

A las pocas horas de su lanzamiento, su nuevo single figuraba en el puesto número 43 en la lista de iTunes K-Pop en todo el mundo. Hablando sobre su nuevo video, Oli dijo:

"Este es mi MV más complejo"

"Visualmente entretenido hasta ahora y estoy muy orgulloso de la progresión de mi música durante el año pasado. El nuevo sencillo presenta un coreano más complejo, perfectamente pronunciado y tiene un complejo mensaje anti-bullying detrás de la letra. Estoy seguro de que Jimin y BTS estarían muy orgullosos de mí ''.

La letra de su nuevo single transmite un fuerte mensaje anti-bullying que se enfoca en la noción de que 'los que odian y los trolls' deberían volverse el espejo y ver sus propios reflejos '.

Oli agregó: '

'Todos tienen el poder de elegir su propio reflejo, de elegir quién quieren ser. Es tan fácil ser un enemigo que no requiere esfuerzo. Pero lo que requiere un esfuerzo real es ser exitoso y feliz".

Desde que apareció por primera vez en los titulares, la personalidad de la televisión se ha enfrentado a una avalancha de críticas por tratar de parecerse a la estrella del pop coreano Jimin.

También es objeto constante de parodias y críticas en Youtube, con el YouTuber Pewdiepie más grande del mundo, incluso haciendo un video sobre Oli, que ha recibido más de 7.7 millones de visitas.

