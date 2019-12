K-Pop: Nayeon de TWICE publica cover navideño de Ariana Grande, ¡Escúchalo!

La integrante del grupo de K-Pop TWICE, Nayeon ha asombrado a sus fans (ONCE) al realizar un cover de la canción “Santa tell me” de la cantante estadounidense Ariana Grande. Canción que Nayeon interpretó por primera vez en público durante el 2015 cuando se encontraba participando en el reality televisivo SIXTEEN.

Nayeon de 24 años le tiene un gran cariño a esta canción ya que fue la que la llevó a triunfar en el program de televisión, y que le daría su pase a ser parte del grupo coreano de chicas “Twice”, creado por la compañía JYP Entertainment.

La primera vez que Nayeon cantó esta canción fue en el 2015, y su voz aún no estaba bien trabajada en la parte de técnica vocal, sin embargo demostró tener talento y carisma, además de que fue del agrado del público.

Es por ello, que 4 años después de cantar “Santa tell me” la joven del grupo de K-Pop decidió grabar el cover en el estudio, ya con una técnica vocal más dominada y utilizando recursos diferentes para resaltar su dulce y poderosa voz. Y fue en la víspera de navidad, o sea en nochebuena, que el sencillo de Ariana Grande en la voz de Nayeon se hizo público causando entusiasmo entre los ONCE.

EL COVER HA ALCANZADO BUENAS CIFRAS

A tan solo unas horas de haberse estrenado el video con la canción “Santa Tell Me” en la voz de Nayeon de TWICE, ya ha obtenido más de 2 millones de reproducciones, así como más de medio millón de likes y cientos de comentarios que agradecen a la cantante que haya vuelto a grabar este cover en una versión remasterizada.

La canción original de Ariana Grande fue estrenada en noviembre de 2014, la cual se volvió un éxito de la temporada navideña, y aún sigue estando entre los hits de navidad que debes escuchar durante esta época del año.

