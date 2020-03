K-Pop: Mina de Twice celebra su cumpleaños tras sufrir de ansiedad

K-Pop: Mina de Twice celebra su cumpleaños tras problemas de ansiedad

Mina había anunciado su retiro del grupo de K-Pop “Twice” para sanar sus problemas emocionales, ya que la ansiedad se había hecho muy presente en su vida y reconoció que lo mejor era descansar de sus actividades como cantante; llegó el 24 de marzo en Corea del Sur, fecha de su cumpleaños y el fandom lo celebró.

En redes sociales como Twitter, destacaron los hashtags #HappyMinaDay, #BrightestMinaDay y #AngelMinaDay, el fandom de Twice no olvidó recordarle a la cantante de K-Pop lo mucho que la estiman sus fans, siendo su cumpleaños número 24 en edad coreana, el momento para disfrutar de su día especial ha llegado.

La cantante de Twice pudo recuperarse de sus problemas de ansiedad en gran contando con el apoyo de su fandom, Mina es de origen japonés y estadounidense pero reside en Corea del Sur casi de toda la vida, así que su legado en el K-Pop es uno de los más queridos.>

Así celebraron a Mina de Twice

“Feliz cumpleaños a la chica más valiente que conozco, gracias por convertirte en una parte de mi felicidad y gracias por estar aquí, porque a pesar de las adversidades, sigues brillando con nosotros”, escribió un usuario de Twitter junto con una imágen de mina en movimiento.

Otro fan de Twice recopiló varias fotografías de la canatnte d K-Pop y comentó lo siguiente: “...una persona que me ha hecho muy feliz, a la que veo y lo único en lo que puedo pensar es en valentía, mi admiración hacia ti es inimaginable, eres fuerte y me siento orgullosa de lo que haz logrado”.