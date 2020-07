K-Pop: Mina asegura haber sido intimidada por una ex compañera de AOA/Foto: Label Kpop

Mina de 26 años afirma que una 'unnie' (una mujer mayor) le dijo que estaba 'arruinando el estado de ánimo' al llorar después de que su padre murió de cáncer en 2014. Debido a los detalles compartidos en sus publicaciones de Instagram, los fanáticos creen que Mina está hablando de Jimin; sin embargo, la artista de 29 años pareció responder a las publicaciones en una historia de Instagram ahora eliminada simplemente escribiendo 'ficción'.

Mina, cuyo nombre completo es Kwon Min-ah, escribió: “Después de que mi padre falleció, cuando lloré en la sala de espera, hubo una unnie que me arrastró al armario y me dijo que dejara de llorar porque estaba arruinando el estado de ánimo, y yo traté de decirle que estaba asustada. Traté de decirle que tenía miedo de que mi padre muriera. No puedo olvidar lo que me dijo entonces.”

“¿Alguna otra intimidación? ¿Alguna otra palabra dura? Todos están bien. Era una cicatriz, pero después nos metimos en el mismo auto, así que me obligué a dormir, tomando relajantes nerviosos y pastillas para dormir. Necesitaba hacer un buen trabajo con mis horarios, pero sentí que me estaba rompiendo”, declaró la ex integrante de AOA.

La estrella luego explicó que ella había tratado de quitarse la vida durante su tiempo en la banda. Mina continuó: “Honestamente, estoy bien, incluso si ustedes nunca me respetan como idol o actriz. Sé que soy terrible, no soy bueno en nada. Pero estaba muy feliz y lo intenté mucho. Todavía me encanta estar en esta área de trabajo”.

Kwon Min-ah siguió: “Nunca me estresé por ser un idol, y en verdad, nunca quise dejar AOA; pero debido a una persona que me odiaba, me di por vencido después de soportar su intimidación durante 10 años y al final de todo, quería darme la vuelta y maldecirla.”

“Al final, renuncié a AOA. Realmente me divertí promocionando como AOA con los otros miembros. Pero hace algún tiempo, el padre de ese unnie falleció, y me sentí muy triste y extraña. Al menos sé exactamente cómo se siente eso. Cuando fui al funeral ella vino a llorar y me dijo que lo sentía. Fue tan insatisfactorio, y mi corazón realmente se rompió”, confesó Mina.

El padre de Jimin murió de un ataque al corazón en abril de 2020. Mina escribió: ”Todo se vació solo después de eso. Me sentí bien, solté la culpa pero para entonces, ya estaba demasiado rota. Estoy asustada. Ahora tengo algo de tiempo para mí en pausa y lo sabía. Quería intentar aprender algunas cosas, tal vez tratar de recibir tratamiento para mi depresión y ansiedad. Pero resulta que, incluso durante una pausa, suceden muchas cosas.”

“Estoy tan cansada. ¿Sabes cómo los internautas dicen cosas en línea? Cómo no sé quién creo que soy, nadie sabe lo que estoy tratando de ser, nadie quiere verme ni oírme hablar y todo eso, pero a pesar de eso, no fue como si hubiera nacido porque quería nacer y tengo boca, tengo manos, pero tampoco puedo controlarme más y necesito vivir para mi madre”, declaró.

La ex integrante de AOA continuó: “Está bien si no me ves con cariño y está bien si no me prestas atención; ¿no puedes dejarme sola? Porque entiendo que todo es mi culpa.”

En otra publicación, la cantante de Elvis escribió: “No puedo olvidar lo que me dijiste, lo que me hiciste, lo recuerdo todo, incluso si es confuso. Cada vez que recuerdo todo eso, tomo medicamentos y aguanto. Pero creo que la cosa con mi papá se quedará conmigo para siempre. Para unnie, fue algo que escupiste de improviso, pero para mí fue una verdadera cicatriz.”

Ella agregó: "Incluso ahora, nadie lo sabe, ni yo ni los otros miembros, ¿por qué me odiaste tanto?" Al parecer, Jimin abordó los comentarios escribiendo 'ficción' en su historia de Instagram, pero inmediatamente eliminó la publicación.

¿Quiénes son AOA?

Mina debutó con AOA en 2012 junto con Jimin, Yuna, Hyejeong, Seolhyun, Choa y Chanmi. La banda obtuvo éxito con canciones que incluyen Miniskirt y Heart Attack, y han lanzado tres álbumes juntos: Ace Of Angels, Runway y Angel's Knock.

Ace Of Angels (AOA) es un grupo de chicas surcoreano que pertenece a la agencia FNC Entertainment, el cual también maneja otros grupos como SF9 y Cherry Bullet/Foto: Wikipedia

En 2017, Choa anunció que dejaría el grupo debido a problemas de salud mental, mientras que Mina decidió no renovar su contrato en mayo de 2019. AOA ha continuado con cinco piezas, y el año pasado compitió en el programa de Mnet Queendom.