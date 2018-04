K-Pop: Mad Clown colaborando con todos

Hace unas semanas veíamos al rapero Mad Clown en compañía de San E y su canción Butterfly, junto a un video bastante creativo, ambos se encuentran navegando en un carrito por lo que parece ser un supermercado, tomando un par de selfies para enmarcar el momento. Desde el principio los raperos mencionaron que deseaban lanzar una canción acorde a la temporada primaveral, siendo ésta su segunda colaboración desde el 2015 con la canción Sour Grapes, demostrando que verdaderamente la han disfrutado al máximo mientras trabajaban juntos.

También no tiene mucho que escuchamos a Mad Clown en el más reciente video de Heo Young Saeng, integrante de SS501, el cual está de regreso con Fly Away, del álbum Dream; Fly. La colaboración, sin dudas, fue excelente, dándole ese estilo más urbano al tema, la letra de la misma logró expresar por completo el mensaje de dejarse ir y no vivir enfocado en la persona que se quiere.

La colaboración más reciente de Mad Clown es con la cantante Ailee, llamada Thirst, ya que los dos estarán trabajando para la prestigiosa marca Gatorade. En el teaser se puede ver a Hansol y a Woochun de Newkidd y a otro par de aprendices de la compañía Starship Entertainment a la que pertenece el rapero, la canción trae un beat bastante pegajoso pero, como dijimos, es solo un avance.

Sin duda quienes ya asistieron a uno de los conciertos de la gira WE WANT YOU 2018 TOUR de Mad Clown y San E pueden estar más que felices, de hecho esta gira visitará 19 ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Dallas, Chicago y Nueva York y concluirá el 1 de mayo en Carolina del Norte.

Mad Clown y San E, WE WANT YOU 2018 TOUR

Mad Clown, en una entrevista, declaró:

“Nos estamos embarcando en la gira más larga de Hip-hop coreano en Estados Unidos, estoy enfocado en prepararme para los espectáculos y estoy muy agradecido por la oportunidad”

Confiamos que próximamente Mad Clown visite México, pero mientras eso sucede seguiremos escuchando y esperando más de su música y nuevas colaboraciones.