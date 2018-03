K-Pop: MAMAMOO, las chicas del momento

El girl power se siente en cada letra, movimiento y melodía que estas chicas muestran en sus canciones, sencillamente el grupo conformado por Moon Byul, Solar, Whee In y Hwa Sa, se encuentra arrasando en la listas de Corea.

En la última edición del programa de la cadena SBS, Inkigayo, MAMAMOO se llevó el primer lugar con la canción Starry Night, cabe mencionar que se encontraban nominadas junto a las boybands de BIGBANG y GOT7.

Además se anunció que la integrante, Solar, tendría su primer concierto en solitario. El cual llevaría por nombre Solar's Emotion Concert Blossom, mismo que será del 27 al 29 de abril en la Ewha Womans University. En el presentará canciones de su álbum Solar's Emotion junto con otras canciones de su autoría.

Quien también va por el mismo camino es su compañera, Whee In, la cual está próxima a revelar su álbum en solitario el próximo mes, pero no se preocupen no se están separando, al contrario se encuentran más unidas que nunca, la razón de estos discos individuales es por el proyecto Four Seasons Four Colours, en donde cada miembro podrá llevar su carrera en solitario, muy aparte de la grupal, dándoles mucha libertad creativa y de crecimiento, lo cual es una muy buena iniciativa por parte de la discografía Rainbow Bridge World.

Otro ejemplo de este proyecto es Hwasa, quien el día de hoy lanzó su nuevo video musical titulado Became Calm. En una transmisión hecha por la cantante en la plataforma de Naver V Live, expresó:

“Pensaba en realizar un proyecto pequeño, originalmente sólo sería un video para la primer parte de la canción, pero el proyecto creció y aquí está el resultado”

Claramente seguiremos informando sobre los triunfos que estás cuatro maravillosas chicas sigan alcanzando, pues han dejado claro que estarán en la industria musical por un largo rato.