K-Pop: Lady Gaga y BLACKPINK hacen historia en las listas de Hot Dance

Un día antes de lanzar su nuevo álbum Chromatica, Lady Gaga dio un enorme regalo a su base de fanáticos con algo que habían estado esperando pacientemente, por mucho tiempo: su colaboración con el grupo de chicas de Corea del Sur, BLACKPINK.

La girlband de K-Pop, se asoció con la estrella del pop, Lady Gaga para lanzar el dulce y pegajoso "Sour Candy", que está incluido en su álbum completo como un “focus track”.

Esta semana, "Sour Candy" llega a un ranking con el que Lady Gaga está muy familiarizada, y al hacerlo, el grupo unido a la canción, BLACKPINK hace historia.

"Sour Candy" se estrena en el n. ° 8 en la lista Hot Dance / Electronic Songs de esta semana, la cual clasifica las canciones electrónicas y de baile más consumidas en el país cada semana utilizando una metodología que combina reproducción de radio, ventas y transmisión de datos.

Lady Gaga no es ajena a la región más alta de la lista, pero este es un territorio nuevo para BLACKPINK, lo que las convierte en pioneras del mundo de K-Pop.

BLACKPINK es ahora el primer grupo de chicas de Corea del Sur en aparecer en la lista de Hot Dance / Electronic Songs en cualquier capacidad, y es un poco sorprendente que les haya tomado tanto tiempo lograrlo.

BLACKPINK se consolida como uno de los grupos de K-Pop del momento en Estados Unidos

Algunos de sus éxitos podrían clasificarse como electrónicos o de baile, pero generalmente solo llegan a la lista de ventas de canciones digitales mundiales, donde se han establecido rápidamente como una de las compañías más exitosas de mujeres en la historia del ranking.

Impresionantemente, "Sour Candy" es también uno de los tres singles de músicos de Corea del Sur en entrar en el top 10 en la lista Hot Dance / Electronic Songs, por lo que ya es un gran éxito para el grupo.

Si bien puede ser una de las agrupación K-Pop más exitosas de todos los tiempos (y se hizo famosa por primera vez en el baile y los éxitos electrónicos), Lady Gaga, por el otro lado, ha logrado obtener de manera sorprendente media docena de los 10 mejores éxitos en la lista Hot Dance / Electronic Songs en toda su lista tenencia, con la mitad de los que aparecen en su nuevo álbum.

Las tres canciones de Lady Gaga estrenadas antes del lanzamiento de su nuevo álbum fueron: "Stupid Love", "Rain on Me" con Ariana Grande y ahora "Sour Candy" con BLACKPINK, están actualmente presentes dentro del top 10, incluido "Rain on Me", que salta al primer lugar.