K-Pop: La muerte de idols en el 2019 causa impacto en la industria ¡Escándalo!

K-Pop es un género musical proveniente de Corea del Sur, lo que ha causado que durante la última década, su popularidad haya ido creciendo gracias al trabajo de artistas como BTS, EXO, BLACK PINK y Super Junior, su constante participación creando contenido musical ha roto la barrera creada por el idioma, por lo que su música ha llegado a lugares de todo el mundo.

Hablando más a fondo de los idols del K-Pop, se sabe que cada uno de ellos está expuesto a una vida bajó la vista de los medios de comunicación y las redes sociales, por lo que su salud mental y vida privada siempre está comprometida por ciertos factores, de tal forma que no siempre resulta bien para ellos.

Según información del medio La Vanguardia, la muerte de tres idols del K-Pop en menos de 3 meses durante el 2019 ha puesto en alerta a la industria musical sobre la salud mental de estas celebridades, al igual de lo que pueden estar viviendo, el reciente caso de la ex integrante del grupo femenino F(x) llamada Sulli, reveló el gran impacto del ciberacoso sobre la vida de muchas personas como ella.

Haber sufrido un tipo de bullying, lleno de comentarios machistas y misóginos, fue en gran parte la causa de muerte de Sulli, de igual forma la famosa padeció depresión y ya no pudo continuar con la gigantesca ola de comentarios en contra de ella, quitándose la vida el pasado 14 de octubre del 2019.

La ex integrante del grupo Kara, Goo Hara fue la siguiente en quitarse la vida el pasado 24 de noviembre del 2019, siendo amiga cercana de Sulli, enfrentó todo tipo de agresiones por parte de su expareja, quien la había amenazado en publicar un video íntimo de la famosa sin su consentimiento, lo que ocasionó que su lucha contra la depresión llegase a un triste final.

Finalmente el caso del ex cantante de K-Pop y actor Cha In Ha sobre su repentina muerte el 3 de diciembre del 2019 trajo consigo una gran cantidad de alertas sobre lo que podría estar pasando con la salud mental de los idols, al igual que no tener detalles sobre el caso del famoso.

Sin embargo, sí existe el riesgo de que la historia de Cha In Ha fuese a causa de un problema relacionado con lo que vivieron Sulli y Goo Hara; las autoridades pidieron no especular más en el asunto pues aún se están haciendo las investigaciones correspondientes.

