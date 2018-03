K-Pop: La euforia del Musik Bank se siente hasta México

El Musik Bank está por empezar y varios grupos ya han arribado a la ciudad.

Así es, el Musik Bank que visitó tierras aztecas hace ya tres años, se llevara a cabo el día de mañana se llevará a cabo en Chile, la cita pactada es este 23 de Marzo por lo que algunos artistas ya han comenzado a llegar a este país.

Los primeros en aterrizar fueron los chicos de B.A.P., tiempo después el grupo femenino Twice, seguidos del grupo VIXX, Taemin y Wanna One. La recepción, a decir verdad fue bastante caótica en el aeropuerto en Santiago de Chile, claro que era de esperarse, pues un mar de fans estaban aguardando por ellos y no querían perderse la oportunidad de darles la bienvenida.

Este año el Musik Bank contará con grupos y artistas del momento, como lo son Taemin de Shinee, que se presentará en lugar de CN Blue, que como sabemos, debido al servicio militar no podrán asistir. También contará con la presencia de los increíbles chicos de B.A.P., obviamente a las chicas maravillosas de Twice, los chicos de VIXX y por su puesto el regreso de Wanna One.

También podremos ver como MC al actor Park Bo Gum, quien en ediciones anteriores ya ha sido el presentador oficial del Musik Bank, pues la estrella de Reply 1988 se siente muy cómodo con presentar tan importante evento.

Esta es la edición número 12 del Musik Bank y la segunda vez que se realiza en este país. Recordemos que los Musik Bank nos han dejado grandes recuerdos, algunos de los más importantes que al menos las mexicanas podemos recordar son los covers que EXO-K, Ailee y YoSeob, SungGyu, YoungJae en conjunto, interpretaron, varias canciones en español y que claramente se quedaron en nuestro corazón y memoria.

Sin lugar a dudas, el evento será maravilloso y para quienes no puedan viajar hasta Chile, no hay de qué preocuparse, porque la cadena KBS 2TV lo transmitirá más adelante.