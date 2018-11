K-Pop: KPOP STAR, un exitoso festival

El día de ayer se llevó a cabo el evento KPOP STAR, en el Centro de Convenciones Siglo XXI en la ciudad de Mérida, Yucatán. Al evento acudieron alrededor de más de 500 personas que con gran entusiasmo llegaron para aprender un poco más de la cultura coreana, disfrutar de la música K-pop y ser parte de un sin número de concursos y talleres que el Festival de Cultura Coreana había preparado.

KPOP STAR

KPOP STAR, abrió sus puertas al público en punto del medio día, dándoles la bienvenida a los expositores y múltiples stands que formaron parte de este festival. Entre los diversos talleres que impartieron se pudieron encontrar de escritura coreana básica, de la mano de la Escuela de Coreano de Mérida, también por parte de la escuela se brindó el taller de comida coreana, en donde los asistentes aprendieron la forma correcta de preparación de los diversos platillos coreanos.

Clases de Coreano Básico

Otro de los talleres que pudimos encontrar fue sobre maquillaje, impartido por Alexis Quintal, Maquillista Profesional, quien no sólo dio consejos de aplicación del maquillaje, también explicó los elementos con los que debes contar y de la importancia de saber elegir los productos que colocarás sobre el rostro.

Alexis Quintal, Taller de Maquillaje Coreano

Más tarde, se llevó a cabo el Lip Syng Battle, en donde 5 participantes se disputaron el primer lugar por el premio del disco original Replay de Super Junior, entre los temas presentados se apreciaron, Heartbreaker de G-DRAGON, BLACKPINK Con As If It’s Your Last, Mamma Mia de Kara, Bang Bang Bang de BIGBANG y la canción ganadora de las chicas de BLACKPINK, BOOMBAYAH.

Ganadora, Lip Syng Battle

Después se dio una introducción al idioma coreano en una pequeña conferencia, por parte de la Escuela de Coreano en Mérida, abarcando la escritura y correcta pronunciación del lenguaje, en donde se recibió gran participación de la audiencia. Seguidamente se compartió una breve explicación sobre la vestimenta típica, tema impartido por el Museo de Inmigración Coreana, junto a una presentación de baile e interpretación de la música coreana tradicional, a cargo del ballet Mugunghwa.

Vestimenta Tradicional

Música Coreana

Acto seguido, se llevó a cabo el concurso de Dance Cover, en donde se presentaron más de 15 agrupaciones, dejando en el escenario espíritu, alma y cuerpo, demostrando sus mejores habilidades en baile, muchos de ellos caracterizándose de los pies a la cabeza, luciendo lo más parecido a los artistas que interpretarían. La decisión fue sumamente difícil, ya que se observaron grandes dances covers, por lo que el jurado concluyó con una mención honorifica, misma que fue dirigida para el grupo Venus que interpretó el tema You and I de Dreamcatcher. El tercer lugar fue para las chicas que interpretaron la canción de NCT U, Boss, el segundo lugar perteneció a Space Time, quienes bailaron Oh My Girl, de Windy Day y el primer lugar fue para el grupo SU5, con el tema Lucifer de Shinee, que dejaron a más de uno impactado con la presentación que realizaron.

Primer lugar

Ganadores y Jurado de Dance Cover

De forma continua, inició el KPOP STAR, el cual a pesar de no ser un concurso contó con una gran participación de los asistentes al realizar presentaciones de talento, como baile, dance cover y canto. Para concluir, el evento seleccionó la actividad de KPOP Random Dance, en donde todos los asistentes podían participar bailando de manera aleatoria las canciones de sus grupos preferidos.

Random Dance

Sin duda el Festival de Cultura Coreana, KPOP STAR, en su primera edición fue un completo éxito, ya que contaron con gran participación de la gente, la cual asistió a todas las actividades presentadas, talleres, visitando los stands y concursando en las diferentes competencias. Claramente la población espera con ansias el próximo KPOP STAR, ya que superaron las expectativas de muchos y sin duda, cumplieron el cometido de dar a conocer más de esta milenaria cultura.

Asistencia al evento

Staff Dream Asia