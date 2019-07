K-Pop: KDramas donde participan IDOLS ¿Ya los viste?

Idols en dramas

Los Idols antes de debutar, pasan por un proceso de entrenamiento en el que ellos son Traineers y además de enseñarlos a cantar también bailan, modelan y ¡ACTUAN!. Existen un gran número de dramas en los que aparecen los Idols pero aquí te tenemos una pequeña lista con 8 dramas:

Boys Over Flowers

Idols en dramas

Este es sin duda el drama básico que todos deben de ver si les gustan los dramas.

Jan Di es una chica pobre cuya familia posee una pequeña lavanderia cerca de la prestigiosa Escuela Shin Hwa. Después de salvar a un chico del suicidio dentro de la escuela, Jan Di es admitida con una beca de natación. Al principio, es maltratada y aisalada por los F4(4 flores), niños ricos y mimados que gobiernan la escuela. Con el tiempo se genera un triángulo amoroso dentro de Jan Di y los F4.

Aquí participa el gran Kim Hyun Joong de SS501 como Yoon Ji Hoo.

You are beautiful

Idols en dramas

Tae Kyung y On Yu están buscando un nuevo miembro para su Boy band A.N.JELL, la banda más popular de Corea. Go Mi Nam es el elegido pero sufre un accidente. Así que Go Mi Nyu, su hermana gemela, entra en escena para suplantar a su hermano. Mi Nyu luchará por tratar de mantener oculta su verdadera identidad. La situación empeora cuando los miembros empiezan a tener sentimientos por ella. ¿Descubrirán la identidad de Go Mi Nam?

Uno de los mejores Idols actores participa Jung Yong Hwa de CNBLUE como Kang Shin Woo y Lee Hoon Ki de FTISLAND como Jeremy.

Descendants of the sun

Idols en dramas

Yoo Si Jin Capitan de las Fuerzas Armadas termina herido en Sala de Emergencias atendido por la Dra. Kang Mo Yeong. Estos dos empiezan a salir pero sus citas no terminan bien, debido a sus ideologias sobre la vida y trabajos. Tiempo después se vuelven a encontrar gracias a sus trabajos en Uruk, ¿será que el destino les dio una segunda opotunidad?

Actúa Onew de SHINee como Lee Chin Hoon.

Hwarang

Idols en dramas

Durante el Reino de Silla, un grupo de jóvenes de élite conocido como Hwarang(caballeros flor) ejercían una gran influencia. Estos caballeros elegantes y talentosos junto con la doncella Ah Ro podían engañar y vencer a cualquiera mientras promovían la justicia en Seorabeol, la ciudad capital. Uno de ellos se convertirá en Rey Jin Heung de Silla para cambiar el curso de la historia.

Aquí participan varios Idols:

Choi Min Ho de SHINee como Soo Ho

Park Hyung Sik de ZE:A como Sam Maek Jong

V de BTS como Hang Sung

OOON de HALO como Kim Ki Bo

Heartstrings

Idols en dramas

Lee Gyu Won es una estudiante de música tradicional coreana y Lee Shin miembro de la popular banda de rock de la escuela y estudiante de música occidental, ambos en la misma institución de música. Shin, un malhumorado y distante chico, en un principio enamorado de su profesora de danza pero con el tiempo cambia de parecer al conocer a la terca Gyu Won, ambos defienden sus ideales de la música pero, ¿pueden los diferentes generos reconciliarse?

Como actor principal tenemos de nuevo a Jung Yong Hwa de CNBLUE como Lee Shin.

It's Okay, That's Love

Idols en dramas

Ji Hye Soo, una mujer con un transtorno de ansiedad y miembro de primer año del departamento de psiquiatría de un hospital universitario. Sin embargo, su vida cambia después de que se reúne con Jang Jae Yul, escritor de misterio y DJ de radio que sufre de neurosis obsesivo-compulsiva. Se retratará la realidad de la vida y el amor de las personas que hoy en día viven con cargas psicológicas.

Participa el Idol D.O de EXO como Han Kang Woo.

Love Rain

Idols en dramas

Cuando estaba en la universidad en el año de 1970, Seo In Ha se enamora de la dulce Kim Yoon Hee, pero el destino los separa, y los dos siguen adelante con sus propias vidas. 40 años más tarde, el hijo de In Ha conoce y se enamora de la hija de Yoon Hee. ¿Podrá la pareja jóven terminar lo que comenzaron sus padres?, ¿o se pondrá en medio el destino nuevamente para separar dos generaciones de enamorados?

Siendo actríz principal, Im Yoon Ah de Girl's Generation como Kim Yoon Hee y Jung Ha Na.

Dream High

Idols en dramas

Seis estudiantes de la Escuela de Arte Kirin, quienes trabajan para lograr su sueño de convertirse en estrellas de la Industria musical coreana. Go Hye Mi es una estudiante que se había especializado en la música clásica, pero entra en la Escuela Secundaria de Artes Kirin para poder pagar la deuda de su padre. Sin embargo, ella necesita conseguir que vengan otros dos estudiantes para poder inscribirse de forma condicional. Yoon Baek Hee, ex compañera de Hye Mi, se convierte en su rival al traicionarla durante la audición a la escuela. ¿Podrán estos estudiantes alcanzar sus sueños a toda costa?

En este drama también participan varios Idols:

Suzy de MissA como Go Hye Mi.

IU(solista) como Kim Pil Sook.

Ham Eun Jung de T-ara como Yoon Baek Hee.

Taecyeon de 2PM como Jin Gook.

Jang Woo Young de 2PM como Jason.

Existen muchos más KDramas donde aparecen cantantes coreanos, pero esta lista no te defraudará. Nuestros Idols son personas super talentosas, ¿no crees?