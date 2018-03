K-Pop: ¿KCON de regreso a México?

La KCON ya ha anunciado sus próximas fechas pero, ¿estarán este año en México?

Como bien se sabe la KCON es la convención de cultura coreana más grande, trayendo conciertos, paneles, talleres, en fin, un sin número de actividades para desarrollar y disfrutar durante el día.

En esta ocasión, KCON USA va por su séptima edición, anunciando dos fechas y lugares para poder disfrutar al máximo de ella. Según los organizadores CJ E&M, la KCON USA se realizará los días 23 y 24 de junio en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey y la segunda será del 10 al 12 de Agosto en el STAPLES Center & LA Convention Center en Los Ángeles, California.

Estamos seguros de que este año superará el éxito de su antecesor, con más de 128,000 fanáticos reunidos para disfrutar de esta gran convención. Contará con un enfoque adicional dirigido a la belleza coreana, pero no hay de qué preocuparse pues no será lo único que habrá.

Pese a que aún no se tiene la lista de los conciertos o artistas invitados, es muy probable que no nos decepcionemos, recordemos que en ediciones pasadas se han presentado artistas como Wanna One, BTS, Seventeen, GOT 7 entre otros.

La presencia de la ola coreana incluso llegó el año pasado a nuestro país, haciendo memoria, el 17 y 18 de Marzo, la Arena México albergó grupos como BTS, EXID, NTC 127, INFINITY H, Red Velvet, entre muchos otros invitados entre ellos los youtubers JREKML y LatinaSaram. Esperamos con mucho deseo volver a ser sede de esta gran convención, seguramente será de nuevo un gran éxito en México.

El interés por la cultura coreana cada vez se ha hecho más grande gracias a los diferentes medios digitales, por lo que se ha hecho el contacto con jóvenes de todas las edades.

Otros lugares en los que se ha llevado a cabo la KCON han sido Francia, Emiratos Árabes y Japón. Para más información del evento puedes visitar el Twitter de KCON USA.