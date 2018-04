K-Pop: Junhyung de Highlight, se ha lanzado como solista

El día de ayer la agencia Around US Entertainment, empresa hecha por los chicos de Highlight, anteriormente BEAST, anunciaron los planes que el integrante Junhyung tenía como solista, sobre lanzar su primer álbum sin la compañía del resto de los chicos. A pesar de no ser la primera vez que Junhyung lanzará material por su parte, sí es su primer álbum completo en realizar.

Debido al gran entusiasmo del fandom hacia Junhyung, la agencia Around US Entertainment decidió revelar una vista previa a lo que será el álbum, el cual incluye un fotolibro bastante colorido, un libro con las letras de cada una de las canciones que conforman el disco, tarjetas fotográficas y un par de sorpresas más.

El álbum se llamará Goodbye 20's, recordemos que Junhyung justamente está por dejar el bloque de los 20 años pero déjenme decirles que no lo aparenta. Goodbye 20's será lanzado de manera oficial hasta el próximo 9 de mayo y según lo dicho por su agencia Around US Entertainment, el disco incluirá una enorme variedad de géneros como dance, house, un poco de R&B, hip-hop y balada.

Además de ser Junhyung quien participará como compositor y no sólo como rapero en el álbum, noticia que no nos sorprende en absoluto pues él ha participado en la elaboración de otras canciones del grupo Highlight, así como de otros grupo coreanos como Apink y su canción I Got You, EXID y Think About y Let's Not Meet Again de Mose.

Esperemos llegue pronto el 9 de mayo para escucharle por completo en este álbum, así como el fandom seguir brindándole apoyo en esta nueva etapa de su carrera artística, mientras tanto podremos seguir disfrutando de su voz en Sudden Shower en compañía de 10cm.