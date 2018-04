K-Pop: Jackson Wang aparece de nuevo con Dawn of Us

El nuevo video musical del cantante Jackson Wang, Dawn of Us, ha llegado para ser el tercer single de su proyecto en solitario después de los sencillos Okay lanzado en noviembre del año pasado y que hoy cuenta con más de 14 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Además de su antecesor de Papillon revelado en agosto del mismo año que hoy posee más de 18 millones de visualizaciones en la plataforma.

En este video, Dawn of Us, podemos ver las habilidades del cantante en rap, así como su voz, que acompañan a una letra bastante romántica misma que se ve enmarcada por todo un paraíso tropical de Tailandia, dándole esa sensación veraniega que hace desear a más de uno de los espectadores estar precisamente en la playa.

Los fans de Jackson Wang, en apoyo del nuevo video, han creado el hashtag #JacksonWangDawnOfUs, en donde cientos de personas han expresado su opinión sobre el video clip, la canción y su apoyo hacia el cantante surcoreano. Fue cuestión de minutos para que el hashtag se convirtiera en tendencia dentro de Twitter, lo que ha llamado la atención de varios, provocando llevarles a escuchar y ver la canción Dawn of Us.

Vayan a reproducir...



Estamos muy lejos y apenas llevábamos 5 horas



Sigan reproduciendo #JacksonWangDawnofUs pic.twitter.com/sF8IMxaFM0 — Team Wang C.R (@teamwangcr) 19 de abril de 2018

Aun no se sabe qué proyectos tiene en puerta para la promoción del single, debido a que se encontraba un poco delicado de salud, por eso no participó en la final del programa Idol Produce de China en donde él era mentor de rap, por lo que estaremos a la espera de saber más sobre sus planes a futuro. En lo que eso sucede podremos llevar Dawn of Us con nosotros en nuestros playlists e imaginarnos por un momento estar como él en la playa.