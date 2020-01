K-Pop: Investigan el accidente de Wendy de Red Velvet ¡SBS podría ser multado!

Wendy de Red Velvet no tuvo una feliz de navidad este 2019 debido al terrible accidente que sufrió durante los ensayos del SBS Gayo Daejeon el pasado 25 de diciembre.

Wendy sigue ausente de las actividades de Red Velvet

La idol de Red Velvet sufrió graves heridas cuando cayó de una plataforma desde una altura considerable, porque aún no habían sido instaladas las escaleras por las que debía hacer su descenso del escenario.

Wendy tuvo serias lesiones en el rostro y fracturas en pelvis y en una de sus muñecas, lo que provocó varios días de hospitalización así como su ausencia de la gira promocional por el nuevo disco de Red Velvet, “The ReVe Festival: Finale”.

El incidente provocó la indignación de sus fans, las ReVeluv, quienes han exigido desde el día uno que se investiguen las circunstancias del terrible accidente.

Investigan a SBS por el accidente de Wendy

Ante el accidente que tuvo Wendy, del grupo de K-Pop, Red Velvet, sus fans han pedido que la cadena televisiva SBS se responsabilice por lo sucedido y de una indemnización a la idol, además de garantizar mejores condiciones de trabajo para otros grupos.

Al respecto, SBS afirmó que había dado inició una investigación interna sobre lo acontecido, pero nuevos reportes indican que la Oficina de Distrito local está investigando a la televisora por sospechas de violaciones del Plan de preparación para desastres.

También te puede interesar: K-Pop: Red Velvet rompe récord en la televisión coreana con Psycho

De encontrarse que SBS es responsable de negligencia por el accidente de la integrante de Red Velvet, podrían pagar una multa considerable o bien, los responsables directos enfrentarían 30 días de cárcel.

Se pudo prevenir

El accidente de Wendy pudo prevenirse si las marcaciones necesarias hubieran sido hechas en el escenario, pero al no realizar tal preparativo, la intérprete no tenía visibilidad y no pudo ver la falta de la escalera.

Wendy tuvo una caída de tres metros debido a la equivocación.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana