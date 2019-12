K-Pop: Integrante de VIXX se convierte en Elsa de Frozen ¿Quién fue?

VIXX es un grupo de K-Pop formado en el 2010 por Jellyfish Entertainment, siendo uno de los pioneros en la década del 2010 junto con EXO y BTS, lo que enamoró a su grupo de fans desde el lanzamiento de su sencillos musicales que siempre los han caracterizado por brindar conceptos diferentes en cada video musical.

KEN SE DISFRAZA DE ELSA

El cantante Ken de VIXX siendo una de las voces principales del grupo, decidió deleitar a sus fans con un divertido cover del famoso personaje de Disney que tanta popularidad ha ganado, pues el idol mostró su propia versión de Elsa en un video de Youtube, dejando enamorados a sus fans con todo y el vestuario original del personaje de Frozen 2.

El idol de VIXX no dudó en interpretar al personaje de Disney con todo y su carisma, pues compartió en el video un divertido momento con la cámara, cantando su versión de “ Into the Unknown” por Panic! at the Disco, lo anterior se compartió en las redes sociales siendo el 20 de noviembre del 2019 en Corea del Sur, no hay duda que llevó el premio al mejor actor.

Ken decidió llamar a su personaje “Kensa” haciendo una mezcla de su nombre con el de Elsa, de tal forma que no hubo duda de lo que se vino a continuación, el lugar donde cantó lo muestra en una mecedora rodeado de muñecos de Olaf, personaje del filme animado, más adelante el idol se fue paseando por el cuarto hasta llegar a un puesto de Frozen 2 con figuras a tamaño real.

Ken incluso presumió unos cuantos pasos de baile y su habilidad para hacer magia de hielo, pero lo que más divirtió fue que nunca soltó al muñeco de Olaf durante su presentación en la habitación, no hay duda que los chicos de VIXX están llenos de creatividad y talento, aquí te dejamos el video completo.

