K-Pop: Idol de SUPER JUNIOR causa polémica hablando del ciberbullying

Kim Heechul de Super Junior compartió su opinión sobre el tema del ciberbullying que vivieron sus dos amigas cercanas Sulli y Goo Hara, pues ambas cantantes del K-Pop habrían terminado con su sufrimiento cometiendo suicidio y la gran cantidad de comentarios que surgieron después de sus muertes, es algo que lo impactó de gravedad.

Esta opinión la comentó durante el programa “7.7 Billion in Love”, pues Kim Heechul es uno de los co anfitriones en JTBC y en este nuevo episodio del 20 de abril, él y los demás panelistas discutieron el tema del ciberbullying “comentarios maliciosos”, saliendo a la mesa los trágicos sucesos con dos famosas idols coreanas.

El famoso de Super Junior, reveló en el programa que se siente muy enojado con la forma en que muchas personas atacaron a sus amigas, pues tras enterarse de su muerte simplemente escribieron comentarios de pésame y consideró que esto es una actitud hipócrita, junto con las constantes peleas que se dieron entre hombres y mujeres intentando culparse de la tragedia; recalcando que fueron “los hombres” quienes más atacaron a las idols.

Kim Heechul es criticado por su opinión

Días más tarde, un famoso columnista surcoreano, confesó que no esta de acuerdo en la opinión de Kim Heechul, pues su forma de recalcar la culpabilidad en una batalla de género entre hombres y mujeres es algo que consideró erróneo, al igual de no aprobar su postura ante las acciones que se realizaron tras la muerte de Sulli y Goo Hara.

“No puedo atreverme a comprender la ira de Kim Heechul, quien perdió a dos colegas cercanas. Pero la fallecida Sulli no sólo tenía comentaristas maliciosos masculinos sino también comentaristas maliciosas femeninas… creo que fue un juicio erróneo reemplazar esto como ‘conflicto entre géneros’ y decir que ambas partes estaban equivocadas… la mayoría de quienes respetaban y apoyaban la vida de Sulli eran feministas femeninas”

Ante esto, el famoso de Super Junior no se quedó con los brazos cruzados, pues arremetió en contra del columnista con unas fuertes palabras, algunas de ellas subidas de tono considerando la cercana amistad que tenía con las fallecidas víctimas de ciberbullying y de pedirle no nombrar a la ligera a las cantantes, pues es un tema delicado que incluso él no puede hacer a la ligera.

“Oye señor, ¿es importante si el comentarista malicioso o criminal era hombre o mujer? Género aparte, si cometes un delito, eres un criminal. Yo y otros colegas que estuvimos cerca de ellas todavía no podemos decir su nombre en voz alta por tristeza y mencionarlas con precaución, pero ¿quién es usted para escribir algo como esto usando a alguien fallecido?”