K-Pop: IZ * ONE establece nuevo récord con su debut

El día de ayer las chicas de IZ * ONE realizaron su debut oficial lanzando su primer álbum COLOR * IZ y revelando el single La Vie en Rose, el cual ha alcanzado un récord histórico para un grupo debutante. Cumpliendo las primeras 24 horas después de la colocación del videoclip en la plataforma de YouTube, La Vie en Rose ya alcanzaba más de 4,559,202 de visualizaciones, desplazando por completo al anterior grupo en poseer este galardón, nos referimos a District 9 de los chicos Stray Kids, quienes habían alcanzado 4,274,649 vistas dentro de sus primeras 24 horas.

Pero no fue el único récord que las chicas de IZ * ONE consiguieron, ya que establecieron una nueva meta para las ventas realizadas en su primera semana de lanzamiento con el total de 34,295 copias de su mini álbum debut COLOR * IZ, esto sólo en su primer día. Dejando atrás al álbum debut de BLACKPINK, quienes habían alcanzado la meta de 19,094 copias en el primer día de Square Up, incluso encabezaron las principales listas de música en Corea y en varias partes del mundo.

"La Vie en Rose" 4,559,202 vistas

No todo es color rosa

Desgraciadamente no todo ha sido un mar color rosa para las chicas de IZ * ONE, ya que desde que se anunció que el grupo estaría en el siguiente Music Bank muchas opiniones en contra de la presentación han aparecido, esto debido a que se les considera celebridades japonesas de derecha, por lo que han iniciado una petición en Blue House, llamada “Por favor, prohíba que el grupo japonés de derecha IZ * ONE aparezca en las transmisiones públicas", la cual actualmente ya cuenta con 12,294 firmas de apoyo.