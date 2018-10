K-Pop: IZ * ONE debuta exitosamente con La Vie en Rose

El día de hoy IZ * ONE, el grupo creado a partir del programa de supervivencia, Produce 48, ha realizado su debut oficial en un evento llamado IZ * ONE COLOR * IZ Show * Con y además han revelado no sólo su primer álbum, también su primer videoclip titulado La Vie En Rose, mismo que ha sido muy bien recibido por el público y se encuentra en los primeros lugares de popularidad.

Las chicas de IZ * ONE presentaron su álbum COLOR * IZ, mismo que incluye su single de promoción La Vie En Rose durante el Show * Con, evento que fue programado dos horas después del lanzamiento de la canción, presentación a la cual acudieron cientos de fanáticos que ya esperaban el debut oficial de las integrantes de IZ * ONE Incluso el evento fue transmitido vía Facebook y YouTube por parte de la cadena Mnet, encargada en su momento del programa Produce 48.

La canción La Vie en Rose, perteneciente al primer álbum llamado COLOR * IZ, presenta una melodía bastante pegadiza, acompañada de una coreografía encantadora, que atrae a sus fans y muestra la determinación de las integrantes de llenar la vida de todos aquellos que las escuchen de color rosa, siempre con gran pasión y vitalidad. El furor causado por su lanzamiento fue visible al llegar en pocas horas al millón de reproducciones en la plataforma de YouTube.

WIZ * ONE

Durante el evento IZ * ONE COLOR * IZ, Show * Con, se reveló el nombre oficial del club de fans de la agrupación, cabe destacar que en el pasado durante el programa Produce 48, las chicas hacían referencia a sus fans como Los productores de la nación, dado que fue el nombre que se les asignó a los votantes del programa. Ahora con la formación de IZ * ONE, el fandom llevará el nombre de WIZ * ONE, el cual suena intencionalmente como Somos uno.

Por fin llego para decir que amo muchísimo a estas doce chicas, estoy demasiado feliz y orgullosa de ellas. No puedo estar más contenta con el debut y todo lo bueno que se viene ahora, de verdad se merecen todo y prometo estar de aquí en adelante para ustedes �� pic.twitter.com/r4DDGYWR8I — wiz*one (@wkizone) 29 de octubre de 2018