K-Pop: Hyuna habla sobre su relación con DAWN

El 26 de Agosto la solista de K-Pop Hyuna apareció como invitada en “Radio Star” MBC en donde habló sobre su relación actual. Hace un año se compartió la noticia que ambos artistas dejarían de formar parte de su antigua agencia Cube Entertainment por desacuerdos que tuvo la agencia con su relación y por el impacto que causó con el público. Hyuna comparte "Nunca me he cansado de nuestra relación. Ni una sola vez. Hemos estado saliendo durante cinco años, pero me ha gustado aún más".

Luego ella compartió “Le dije que no debería ponerme celosa. También le dije que no seré linda cuando esté celosa. Así que nunca se metió en una situación como esa. Ahora mucha gente sabe que estamos saliendo, pero en el pasado solía ser contactado por muchas chicas. Si eso sucediera ahora, estaría en un gran problema".

Hyuna hizo reír al panel cuando agregó: "Estoy secretamente feliz por él cuando alguien lo contacta, pero espero que se encargue bien de la situación".

Hyuna habla sobre su relación con DAWN y su salud

Hyuna comparte que vive cerca de su novio

Ella mencionó que vive cerca de DAWN. “Tenemos lugares que están a 3 minutos a pie uno del otro. Nuestra calidad de vida mejoró una vez que se nos garantizó nuestra propia privacidad " agregó. Ella mencionó que no le importaría cómo se vería si DAWN entrará repentinamente a su casa, ya que nunca usa maquillaje cuando se encuentran.

En el programa ella también habla sobre su salud actual y como es que ha lidiado con problemas. Hyuna primero habla sobre su comeback, que se pospuso debido a problemas de salud. "Hemos gastado alrededor de 100 millones de wones (aproximadamente $84,300) en el video musical", reveló. “Gastamos aproximadamente esa cantidad cada vez. No redujimos la cantidad solo porque tuvimos que gastar mucho en costos laborales".

Hyuna luego compartió sus pensamientos sobre la revelación de sus problemas de salud en las redes sociales. Ella dijo: "He tomado medicamentos para mi trastorno de pánico y depresión durante más de cuatro años. Creo que he tenido esos trastornos durante unos 10 años. Cuando lo escondí, pareció permanecer bien escondido. Sin embargo, una vez me desmayé mientras filmaba un comercial y me diagnosticaron síncope vasovagal ".

Ella continuó: "No me sentí mal por desmayarme en ese momento, pero estaba más molesta por haber causado problemas a todas las personas que trabajan allí. Pensé que tenía que ser honesto acerca de mis diagnósticos en lugar de tratar de cubrirlos en vano".

Hyuna se describió a sí misma como una perfeccionista y compartió: “En promedio, practico durante más de 10 horas al día. Practiqué alrededor de 13 horas al día desde que era más joven, así que no sabía sobre esto, pero antes de mi regreso, sangré por ambas fosas nasales y me di cuenta de lo cansada que estaba ".