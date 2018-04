K-Pop: Hyolyn enciende internet con Dally

El tan esperado video Dally, de la cantante Hyolyn, por fin ha salido como parte de su Set Up Time # 2, en colaboración con el rapero GREY y tal cual como Hyolyn prometió el videoclip es una explosión de sensualidad y talento, con movimientos muy bien marcados mostrando que si te enfocas y trabajas en tus metas puedes llegar lejos.

El video no lleva mucho en la plataforma de YouTube y es muy probable que llegue al millón de visualizaciones en menos de 24 horas, siendo éste su segundo single después de To Do List que pertenece a Set Up Time # 1.

A 12 horas de que el Mv de Dally salió. Le falta menos de 200k para llegar a un millon de visitas. No las mando a reproducir porque si son como yo ya están lo suficientemente adictas a la canción como para escucharla a cada rato �� pic.twitter.com/9mo2I14SNP — SMU ���� (@nmnhsmu) 23 de abril de 2018

Hyolyn expresó su agradecimiento hacia el rapero GREY diciendo:

“Estaba muy agradecida de que haya accedido felizmente colaborar conmigo”.

También, la cantante respondió en una entrevista cómo se sintieron sus demás excompañeras de SISTAR al escuchar la canción Dally, a lo que Hyolyn respondió alegre:

“La reacción que tuvo Bora fue instantánea, sólo fueron tres segundos y ella gritó ¡Esta canción es muy buena!, Le dije que siguiera escuchando y ella en seguida me respondió ¿Es posible encontrar una canción tan buena en 3 segundos?, Dasom me dijo, eres una cantante muy genial, ¡la mejor!”

Todo esto opinaron las exintegrantes de SISTAR, cuando la canción apenas se estaba formando, Hyolyn aún estaba en el estudio de grabación, con la guía vocal y la letra sin terminar, lo cual hizo que se sintiera bien con el avance en ese momento, además de demostrar que si bien el grupo se disolvió en 2017, ellas siguen frecuentándose y apoyándose en todo.

La cantante no descarta hacer más colaboraciones como las realizadas con el rapero GREY o con el grupo GOT7 en One and Only You, de hecho Hyolyn declaró:

“Recientemente pensé en cómo sería trabajar con IU, ella tiene cosas que yo no tengo, podríamos juntar esas diferentes partes”.

Esperamos que logre llegar próximamente al millón de visualizaciones y que siga creando muy buena música, sobre todo que continúe siendo ejemplo de perseverancia para muchos otros.

Señoras y señores esto es el resultado de esfuerzo,pasión y TALENTO sobran las palabras... Solo basta con ver y oír

Simplemente calidad HYOLYN, su nueva canción DALLY, dadle amor como merece porque es temendo BOP un TEMAZO!!

⬇️⬇️ Reproduzcan ❤️https://t.co/z4HknSDjdi pic.twitter.com/60TKkcb6AH — #DALLY Hyolyn (@LeggoxStar1) 23 de abril de 2018