K-Pop: Han Seo Hee se disculpa públicamente con V de BTS

La ex aprendiz de idol Han See Hee, realizó una transmisión por medio de Instagram, como suele hacer con sus seguidores, sin embargo en esta ocasión se le preguntó sobre sus intereses musicales, específicamente si le gustaba el grupo BTS, a lo que la chica contestó:

“No me gusta BTS. ¿A mi edad crees que me podría gustar BTS?, ¿Cuántos años tengo como para que me pudiera interesar EXO o BTS?”

La cosa no paró ahí, pues decidió contar una historia personal sobre V, miembro de BTS, en donde dio a entender que V siendo aún menor de edad había asistido a un club nocturno, haciendo que las especulaciones de ese suceso iniciaran una guerra de comentarios entre quién mentía y quién no.

La historia que compartió mencionaba que un día Han Seo Hee y el modelo Kim Ki Bum habían quedado en salir a un club nocturno, cuando ella aún estaba en sus días como aprendiz, al llegar al lugar ella tenía apartada una mesa y Kim Ki Bum simplemente trajo como invitado a V. Con esto se iniciaron las preguntas hacia la ex aprendiz sobre si ella los había llamado al club, si V había ido siendo menor de edad, a lo que Han Seo Hee comenzó a evadir algunas preguntas y a contestar otras ya un tanto nerviosa:

“Fui a los clubes como menor todo el tiempo, pero no puedo decir lo mismo de él, No lo conocía. No sé V, pero solía ser amigo de Kibum, y él lo trajo”

El fandom ARMY exigió una aclaración sobre los hechos pues en años pasados Han Seo Hee había hecho comentarios sobre otros idols para llamar la atención, comentarios que tiempo después se desmintieron. Tantas fueron las dudas sobre el hecho que se contactó a la agencia del modelo Kim Ki Bum quienes declararon a Sports DongA:

“Es cierto que Kim Ki Bum conoce a V, pero nunca lo ha llevado a una discoteca. Kim Ki Bum también conocía a Han Seo Hee, pero, después de hacerse famosa a través de las redes sociales, no ha tenido contacto con ella”

Dado los grandes comentarios que recibió acusándola de mentirosa, la ex aprendiz decidió publicar en su cuenta de Instagram una disculpa por todo el alboroto causado:

"Siento mucho no tener cuidado con lo que digo. Ahora soy consciente de mi influencia y trabajaré más para ser madura. Durante la sesión en vivo en Instagram, vi muchos comentarios en los que preguntaban si me gustaba BTS o si los conocía, así que respondí sin pensar que le había visto en un club nocturno. Dije que le vi 3 segundos, pero miren cómo ha acabado todo. Tendré más cuidado de ahora en adelante aun cuando mis comentarios no sean ofensivos… Pobre Seo Hee… me llaman mentirosa hasta cuando digo la verdad”

Esperamos la situación sólo quede como un mal rato para V y todo el fandom ARMY.