K-Pop: Golden Disk Awards presenta a su primera ronda de ganadores de 2019

K-Pop: Golden Disck Awards presenta a su primera ronda de ganadores de 2019

Los tan esperados Golden Disck Awards finalmente llegaron al Gocheok Sky Dome para celebrar lo mejor del K-Pop en Corea del Sur, tal y como lo han hecho desde hace 34 años.

TWICE en los Golden Disck Awards

Organizados en Seúl por la Asociación de la Industria de la Música de Corea desde 1986, son el equivalente surcoreano de los conocidos Grammy´s

Cada año lo más sobresaliente del K-Pop recibe la prestigiosa estatuilla de una mujer tocando una lengüeta. Los Golden Disck Awards fueron creados con el dos objetivos: reconocer a los artistas coreanos e impulsar la industria musical del país así como a nuevos talentos.

La entrega de premio al K-Pop se realiza en una ceremonia de dos días, en esta ocasión los días 4 y 5 de enero de 2019.

EDICIÓN DEL 2019

La lista de ganadores de la edición 2019 de los Golden Disck Awards en su primer día de emisión incluyen a BTS con un Daesang por mejor canción digital del año y Bosang en la misma categoría para TWICE.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue el premio al Mejor Grupo para MAMAMOO, uno de los premios más importantes de los Golden Disk Awards.

Además, algunos de los ganadores deleitaron a sus fandoms con presentaciones especiales en los Golden Disk Awards. TWICE se presentó las canciones “Yes or Yes”, “Fancy” y “Stuck my head”, mientras que MAMAMOO presentó “Gogobebe” y “HIP”.

También puede interesarte: BTS lanzará nuevas canciones en 2020 ¡Todas la posibles colaboraciones del año!

A continuación, checa a todos los ganadores.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Mejor Álbum Digital Daesang: BTS

Mejor Canción Digital - Dueto: Taeyeon y Paul Kim

Mejor Canción Digital - Grupal: TWICE

Mejor Canción Digital - Solista: ChungHa

Mejor Compositor: Bang Shi Hyuk

Mejor Grupo: MAMAMOO

Mejor Solista: Hwasa

Mejor Canción Digital: Jannabi

Mejor Artista R&B/HIP HOP: Zico

Mejor Trot: Song Ga In

Premio a la Próxima generación: Kim Jae Hwan, AB6IX y ATEEZ

Mejor Artista Revelación: TXT & IZTY

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana