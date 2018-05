K-Pop: GOT7 reaparece con The New Era

El single será oficialmente lanzado el día 20 de junio, sin embargo los chicos de GOT7 han decido adelantarse un poco o mucho, revelando su video musical completo, junto con un par de imágenes del mismo, aunque para sorpresa de la población nipona el video y fotografías fueron prohibidas en el país.

Este nuevo sencillo japonés saldrá a la venta en cuatro versiones distintas, la primera incluirá The New Era, su versión remix, Shining On You y las versiones instrumentales de los dos temas. La versión número dos llevará también el single The New Era y HMMMM con sus respectivas versiones instrumentales y la tercera versión llevará The New Era, 2 (two) e igualmente sus versiones instrumentales. Por último la cuarta edición será muy parecida a la primera versión sólo que no tendrá el remix de The New Era.

Igualmente se mencionó que las cuatro versiones presentadas poseerán portadas diferentes bastante increíbles. Suponemos que el fandom IGOT7 intentará conseguir todas las versiones de este sencillo antes de que lleguen los chicos a tierras aztecas este próximo 13 de julio con su GOT7 2018 World Tour Eyes On You, que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes.

De hecho SubKulture Entertainment, una de las compañías encargadas de traerlos a México, ya reveló los precios para el concierto y los distintos beneficios que contienen que van desde tocarlos hasta algún artículo oficial de la gira. Además como parte de este anuncio dieron a conocer un sorteo en donde te puedes llevar un par de boletos P1 que incluyen el Hi-Touch más el artículo oficial del tour.

Sin duda deseamos ir a ver a los chicos de GOT7, así como adquirir cada una de las versiones de su nuevo sencillo japonés.