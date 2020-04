K-Pop: GOT7 finalmente revela detalles de su comeback (FOTOS)

GOT7 es el grupo de K-Pop por JYP Entertainment que había destacado por la inconformidad de su fandom por varios fallos en su publicidad, ya que la pandemia por Coronavirus afectó fuertemente en los conciertos y encuentros programados para marzo de 2020; pero la espera por noticias del comeback parece haber terminado.

Según información de Nación Rex, la agencia que representa a GOT7 publicó varias fotografías promocionales de lo que resulta ser el regreso musical de los idols, la temática que se empleó parece estar inspirada en el clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta; pues la vestimenta que lucen los cantantes es de un estilo antiguo.

El tema principal de GOT7 para este nuevo comeback lleva por nombre “Not By The Moon”, haciendo que el fandom de cada uno de los 7 cantantes de K-Pop se emocione tras la contingencia de salud por Covid-19, no habrá que esperar mucho ya que la fecha de estreno para el video musical es el próximo 20 de abril.

Los teasers de GOT7

Estas fotografías son un sueño hecho realidad, ya que cada uno de los chicos de GOT7 mira fijamente a la cámara y su torso está reflejado en lo que parece ser una mesa de cristal, siendo una temática que solo presume mostrar el lado más seductor de las estrellas surcoreanas.

El nuevo álbum musical del grupo de K-Pop fue titulado DYE, además de las fotografías oficiales se compartió un teaser de lo que veremos en unos días del mes de abril, ya que al parecer habrán varias versiones de esta canción; mientras que la preventa oficial para comprar este mini disco de GOT7 será a partir de las 6PM en la misma fecha de lanzamiento.