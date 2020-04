K-Pop: GOT7 estrena nuevo teaser de su comeback (VIDEO)

GOT7 <DYE> LYRICS TEASER



TITLE TRACK "NOT BY THE MOON"



2020.4.20 MON 6PM#GOT7 #갓세븐 @GOT7Official#IGOT7 #아가새#GOT7_DYE#GOT7_NOTBYTHEMOON pic.twitter.com/kIM6a5L4t6