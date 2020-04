K-Pop: GOT7 enloquece a sus fans con video musical de “Not By The Moon”

GOT7 está de regreso en el mundo del K-Pop con su esperado comeback y video musical de “Not By The Moon”, en donde Jackson Wang, JB, Tuan, Yu-gyeom, BamBam, Young-jae y Jin-young, se convirtieron en encantadores príncipes de la época victoriana para enamoras aún más a su fandom.

En menos de 24 horas desde su lanzamiento en YouTube, su video musical ya es tendencia número 3, al igual de tener más de 5 millones de reproducciones, por lo que su fandom no ha dejado de celebrar el éxito que representa su grupo de K-Pop favorito; tras un gran tiempo de espera por la amenaza del Coronavirus y gran cantidad de eventos suspendidos.

Este MV de “Not By The Moon” también contó con la presencia de subtítulos en varios idiomas disponibles, llevando la popularidad de la boyband a un nivel internacional, al igual que un espectacular trabajo de cinematografía, dirección de arte y presentación de cada uno de los cantantes frente a la cámara.

MV de “Not By The Moon”

El comeback de GOT7 lleva por nombre “DYE”, siendo un álbum musical que cuenta con un total de “10 canciones nuevas, entre las cuales cuatro estarán presentes en su edición física”, siendo un fuerte recibimiento el que ha demostrado su comunidad de fans en la compra de este disco.

Según información de Soompi, la boyband surcoreana se ha mantenido en la cima de las listas de iTunes en todo el mundo, junto con el primer puesto de popularidad con su canción “Not By The Moon”, desplazando al famoso grupo de Big Hit Entertainment “BTS” con su álbum “Map of The Soul: 7” que había estrenado el pasado febrero de 2020.

Hay que recordar que estos artistas de BTS y GOT7 llevan una sana relación entre ellos, demostrando su apoyo ante cada nuevo éxito de sus respectivos grupos, pues al final, todo el elogio que reciben es destinado a su país Corea del Sur y el poner en alto la popularidad del género musical del K-Pop a nivel mundial.