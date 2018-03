K-Pop: GOT7, Making off, Performance video y más

Los chicos de GOT7 no paran y en los últimos días han revelado muchos videos.

El día de hoy GOT7 reveló el making off de la sesión de fotos para la portada de su álbum Eyes On You. El video que lleva por título "Eyes On You" Jacket Making Film, nos muestra las locaciones, proceso y obviamente a nuestros chicos durante las sesiones posando, jugando y mandando saludos a su fandom IGOT7.

El disco Eyes On You cuenta con seis canciones, más una versión instrumental de Look, además de contar con la participación de Hyolyn en el tema One and Only You. La canción con la que han venido promocionado el álbum hasta el momento ha sido Look.

El día de ayer la banda integrada por JB, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam y Yugyeom, reveló un nuevo video performance de Look, como versión de Studio y por supuesto fue bien recibido por el fandom. Incluso unos días antes, en compañía de la marca Adidas Corea, lanzaron una nueva versión del mismo tema, pero ahora portando piezas de la colección Adicolor. En el video se ve a cada uno de los miembros usando un color distinto y éste fue mostrado por primera vez, en la inauguración de una tienda de la misma marca.

Los chicos de GOT7 realmente han sido bien recompensados por todo su esfuerzo, pues el video Look alcanzó el mayor número de vistas en 24 horas, en comparación con sus anteriores videos y el álbum Eyes On You se posicionó en el lugar número 2 en las listas de álbumes de Billboard.

Además, el pasado fin de semana pudimos ver por Instagram a BamBam y Yugyeom de GOT7 y Mingyu y The8 del grupo SEVENTEEN, quienes se encontraron en el backstage de Inkigayo y compartieron un par de selfies incluso una serie de comentarios brindándose apoyo mutuo, además de verlos interpretar Look en el programa.

Por supuesto que el fandom AhGaSe de México se encuentra emocionado por recibirlos este próximo 7 de junio con su gira GOT7 World Tour, concierto que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes. Aún no se tiene información de la venta de boletos, pero estaremos al pendiente en cuanto se anuncie.