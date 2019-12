K-Pop: Famosos artistas más populares del 2019

A través del portal Zing dieron a conocer en su lista anual, quienes han sido los artistas más populares de lo que va del año 2019; los famosos que se colocan entre los cinco más sobresalientes han sido artistas del K-Pop.

Entre la famosa lista se encuentra el actor Song Kang Ho, quien hizo su debut en la obra Dongseung hace algunos años, sin embargo, la fama llegó a su vida tras haber participado en la película “Parasite” tras obtener el papel de Kim Ki Taek. Esto logró que el artista obtuviera la primera Palma de Oro para Corea del Sur.

Sin duda alguna uno de los grupos surcoreanos más populares del momento son los BTS, la boy band conformada por Jimin, Suga, Jin, J-Hope, RM, V y Jungkook han logrado el éxito en este 2019 al colocarse entre los favoritos en la industria de la música.

La boy band BTS, ha recibido diversos reconocimientos en la música por sus lanzamientos de este año, incluso los performances que han realizado en eventos importantes han enloquecido al ARMY.

Los chicos han inspirado a otros grupos surcoreanos a cumplir su sueño en la industria de la música, pues ha tenido un sorprendente impacto en su país al convertirse en la boy band más querida por sus fans.

Mientras que Yoo Jae Suk, logró la fama durante su presencia en el exitoso reality show “Happy Together”, así como en otros proyectos “Infinite Challenge” y “Running Man”.

La hermosa actriz Han Ji Min de 37 años de edad en este 2019 fue uno de los momentos más significativos en su carrera artística al protagonizar dos doramas que lograron popularidad en la pantalla chica.

Uno de los populares doramas en que estuvo participando Han Ji Min fue del género romance y fantasía llamada “The Light it Your Eyes”, posteriormente llegó una nueva oportunidad para el dorama “One Spring Night” con la participación de Kim Joon Hann y Jung Hae In.

Han Ji Min tiene increíbles proyecto para el próximo año 2020, pues la actriz estrenará “Here” y también aparecerá en la película “Josse”.

Para la cantante IU este 2019 fue de grandes éxitos por haber protagonizado “Hotel de Luna”, pero también de lamentables tragedias, pues dos famosas de la música del K-Pop partieron de este mundo Sulli y Goo Hara.

