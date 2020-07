K-Pop: Ex novio de la fallecida Goo Hara es arrestado por chantaje

¡Se hizo justicia! La ex pareja de Goo Hara, es detenida por haberla chantajeado con compartir imágenes y videos de sus encuentros íntimos. El ex novio no había dejado de perjudicar seriamente la reputación de la cantante surcoreana, hasta que ella se suicidó en noviembre 2 de 2019.

Arrestan al ex novio de Goo Hara por chantaje

Goo Hara fue una cantante de K-Pop que estuvo mucho tiempo en el grupo KARA, el día de su muerte fue localizada sin vida en el interior de su casa y este acontecimiento criminal con su ex novio, podría revelar más detalles de su muerte. El nombre de este agresor es Choi Jong-bum, un ex centrocampista de fútbol de Corea del Sur cuyas acciones pudieron causarle un “trauma irreversible” a la famosa.

¿Cuál es el castigo para Choi Jong-bum?

Esta información fue confirmada por el portal Soompi, en base a las declaraciones del juez encargado del caso. Anteriormente, Choi Jong-bum recibió una pena suspendida en 2019, pero ahora se ha confirmado su castigo con todo un año de prisión sin libertad condicional.

FOTO: Xportsnews "Choi Jong-bum y Goo Hara"

“Era plenamente consciente de que los daños causados serían muy graves si los vídeos se filtraban, dado que la víctima era una celebridad”, agregó el juez a cargo del caso. Recordemos que Goo Hara tan solo tenía sus 28 años de edad y presuntamente se quitó la vida en su casa ubicada en Cheongdam-dong.

El hermano de Goo Hara comentó que la famosa estaría contenta de saber que la suspensión le fue revocada a su ex pareja, aunque no considera justo que solo se le haya dado 1 año de castigo ante la ley. Mientras tanto, fans de todo el mundo han expresado su apoyo para que no se den más casos como el de la famosa y su amiga Sulli; una actriz surcoreana que también se quitó la vida en el 2019.