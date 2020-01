K-Pop: Ex integrante de EXO es confundido como idol de BTS ¿Se enojó?

Tao siendo un famoso idol de China, se ha caracterizado por distintas polémicas a lo largo de su carrera con SM Entertainment, directamente con la subunidad de EXO llamada EXO-M, esto debido a su repentino retiro del mundo del espectáculo por una lesión, misma que pensó en tratarse en los Estados Unidos, pero con el paso del tiempo recibió una demanda por incumplimiento de contrato.

Lo anterior, debido a que Tao había realizado algunas funciones de publicidad en China, esto sin la aprobación de SM Entertainment, por lo que tuvo que considerar su postura con la agencia, ya que en el 2016 el proceso legal no mostraba mejoría y sus compañero idols provenientes de China “Kris y Luhan”, se sumaron a Tao para demandar a SM Entertainment.

Esto ocasionó una inevitable ruptura dentro de EXO, al igual que la triste noticia de su salida del grupo, por lo que el fandom quedó destrozado con lo que sería de sus idols, pero al pasar varios años se puede ver a Tao en un nuevo camino de su carrera artística, ya que se dedicó a sanar sus problemas de salud y con una brillante carrera como cantante, bailarín y actor con proyectos en su país, al igual que en el extranjero.

Durante la grabación de un programa chino en Islandia, Tao junto con el conductor estuvieron buscando interacción con gente local, lo que terminó con saludar a un grupo de mujeres que se encontraba en la calle, mismas que resultaron ser fanáticas de BTS, por lo que le comentaron al idol que tenía un gran pareciodo con los Bangatan Boys.

Como actor seguido, Tao es sorprendido con esta afirmación pero responde de una manera muy particular, ya que le menciona al ARMY presente que él era un antiguo integrante de EXO, lo que ocasionó una divertida reacción de las mujeres, vaya forma de recordar el pasado, al igual que no tener pena de mencionar su famosa etapa con el grupo de K-Pop; sin duda el idol es uno de los más queridos por EXO-L.

Te puede interesar: BTS: Taehyung y Jimin debutan como ¿actores de K-Drama?

“BTS en ese momento ni siquiera era tan popular como nosotros con EXO, y ahora ella dice que me parezco a uno de BTS., Lo siento, me han confundido con un miembro de BTS, la verdad, ya no sé quién es quién, díganme, ¿Quién soy? ¿Dónde estoy?”