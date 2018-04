K-Pop: Eric Nam deja ver su amor por México en POTION

La espera cada vez es más corta para tener el nuevo mini álbum del cantante Eric Nam, llamado Honesly, pero cumpliendo con el itinerario que él mismo nos proporcionó, el día de hoy reveló el nuevo video titulado POTION, el cual fue grabado en Guanajuato, México y realmente podemos ver el cariño que tiene a la cultura mexicana.

La canción por sí sola es más del estilo b-side del disco, colaborando con el rapero Woodie Gochild quien le dio un toque optimista a la pista y con letra de otro gran rapero, Tablo, quien forma parte del grupo Epik High. El single POTION, pasa a formar parte de una de las seis canciones que incluye este tercer mini álbum. Con un estilo latino, guitarra española, ligeras partes en inglés y un corito que se queda sonando en nuestras cabezas, hacen que el tema sea un éxito.

El video es un completo homenaje a lo bonito de México, entre los escenarios, pinturas representativas, las bellezas mexicanas bailando al compás de la canción, el mariachi que es icono de México, los trajes típicos y por su puesto el tequila que no podía faltar, agregando el aspecto seductor de Eric Nam, tenemos como resultado un video lleno de amor a nuestro país.

Otras canciones que incluirá el álbum Honestly, son This Is Not A Love Song, Don’t Call Me, Lose You y Honestly como tema principal además de la versión acústica de ésta. Varios son los artistas estadounidenses que han tenido la oportunidad de escuchar el álbum y han mencionado que es un disco muy completo.

Es muy padre que un artista elija alguna parte de México para sus videos y sobre todo que presuma los elementos más característicos del país. Desde su primera visita, Eric Nam, mencionó que le había encantado nuestro país y que volvería definitivamente. El tiempo pasó y un día anunció que se encontraría en San Miguel Allende para la grabación de este video, sin duda fue un gran gesto y honor ser elegidos para su realización.