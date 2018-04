K-Pop: El K-pop ha cautivado a Billboard

Billboard ha revelado el día de hoy la lista The 100 Greatest Boy Band Songs of All Time: Critics Picks. La lista abarca agrupaciones de todo el mundo desde Jackson 5, New Kids on the Block, Backstreet Boys, The Beatles y más, para sorpresa de algunos pero no para nosotros, varios grupos del género K-Pop se encuentran en esta lista que ha sido bastante acertada a la hora de explicar el porqué de su colocación.

Estas son las diez canciones de K-pop que hoy se encuentran en la lista The 100 Greatest Boy Band Songs of All Time: Critics Picks de Billboard, ¿conoces alguna?

BTS

En el puesto número 16 tenemos a los chicos que simplemente el éxito está muy cómodo con ellos, nos referimos a BTS y la canción Blood, Sweat & Tears, que según Billboard describió como:

“Fue el punto de inflexión en la trayectoria de BTS, un sonido cautivador del K-pop hasta el día de hoy, su éxito en 2016 abarca muchas sensaciones como la angustia de desesperación presentada anteriormente en I Need U y Save Me y, especialmente en ésta, es una mezcla brillante"

BIGBANG

Después, en el puesto número 27 tenemos a los legendarios chicos de BIGBANG con Fantastic Baby, para muchos un himno del K-pop o el inicio del género en sus vidas, Billboard menciona:

"Sería increíblemente difícil imaginar el K-pop sin este éxito de 2012, Fantastic Baby se nutre de frases como I wanna da-da-da-da-dance y boom shakalaka”.

TVXQ

Seguido de una canción bastante conocida como la anterior de los chicos de TVXQ, muchos ya adivinarán la emblemática canción de Mirotic, ocupando el lugar 41 dentro de la lista, la han descrito como:

“La última canción presentada por la alineación original, Mirotic es la conclusión de cómo sonó y se sintió el K-pop a finales del 2000, una de las canciones más sexys del género”.

SUPER JUNIOR

En el lugar 44 It’s You de otro gran grupo, sí, Super Junior, el grupo que está a nada de visitar tierras aztecas, se encuentra en esta lista, siendo descrita como:

"Una sensación de fervor sincero en la melodía, It's You sirvió como la gloria melódica de la banda y sigue siendo uno de sus mejores momentos”.

BTS

Otra vez tenemos a los chicos de BTS, ahora en el puesto 49 con su canción DNA, la cual apenas rompió récord en YouTube, hasta Billboard lo reconoce:

"Con un histórico éxito en el número 67 en la lista Hot 100 in October 2017, las estrellas detrás de DNA han encontrado su destino en los récords”.

EXO

Los chicos de EXO también aparecen con su canción Growl en el número 58:

"Siendo un brillante ejemplo de pop producido finamente, una de las canciones más emblemáticas del K-pop”.

WANNA ONE

Aun cuando son un grupo reciente los chicos de Wanna One están en el lugar 62 lo cual habla muy bien de ellos y de su canción Energetic:

“No es de extrañar porque fue su canción debut, es una fórmula pop hecha a la perfección”.

SHINEE

Yo no sé qué opinen pero más de uno ha escuchado Lucifer de los chicos de SHINee, canción que hoy tiene el puesto 67 en The 100 Greatest Boy Band Songs of All Time: Critics Picks, según Billboard:

“El quinteto llevó las cosas a un nuevo nivel al principio de su carrera con el futurista Lucifer”.

SEVENTEEN

Un grupo que hemos oído últimamente SEVENTEEN, con su canción Adore U, hoy tiene un lugar en esta lista, colocándose en el número 78:

“El sencillo es una declaración de la misión de SEVENTEEN, desde el primer momento establecieron que sus actuaciones serían una combinación de juego teatral”.

VIXX

Y por último pero no por ello menos importante según Billboard, VIXX, quienes por cierto acaban de regresar con nuevo material, pero que hoy llegan con Dynamite en el puesto 87 y vaya que la descripción de Billboard fue muy acertada:

“Dynamite demuestra que cuando VIXX no hace señas Starlight en la oscuridad, pueden alcanzar conceptos brillantes sin dejar de lado lo místico que les caracteriza”.

El K-pop está escalando poco a poco los gustos y listas de más de uno, Billboard ha dado muestra de ellos en esta lista, ¿agregarías a algún otro?