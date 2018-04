K-Pop: EXID está de vuelta… a los 90’s

Hyerin, LE, Jeonghwa & Hani están de vuelta con su nuevo single LADY, el cual está cargado de un poderoso Rap por parte de LE, con un fuerte sonido funky y una coreografía envidiable que muchos intentaremos imitar con torpeza. La canción fue coescrita precisamente por LE, en compañía de Shinsadong Tiger, quien es el productor del grupo.

Desafortunadamente, Solji, sigue sin poder unirse a las promociones debido al reposo que se le ha indicado hacer por su reciente operación a causa del hipertiroidismo que presenta, pero eso no le ha impedido seguir presente en las decisiones y brindando el apoyo a sus compañeras. Además de ser la primera en escuchar la canción, afirmando que tendría un éxito seguro, cómo lo mencionó para las canciones Up and Down y DDD, en donde claramente acertó en su predicción.

En una entrevista reciente se les preguntó a las integrantes como se encontraba Solji, a lo que respondieron:

“Se sometió recientemente a una cirugía y se está recuperando, afortunadamente su recuperación avanza rápido, creo que podremos trabajar con ella para el siguiente álbum”.

El día de hoy las chicas de EXID presentaron LADY en el programa M Countdown de la cadena Mnet.

Dejaron muy en claro el estilo de la canción, el cual, mencionaron es del género Jack Swing. El video deja ver mucho del vestuario típico de los 90’s, así como el ritmo e incluso el video parece que hubiera sido grabado en esa época, aun cuando la letra de la canción es un poco triste, pues la chica le pide a su amante, quien se ha encontrado distante, que por favor espere un poco más antes de decidir terminar la relación, sigue siendo una canción muy pegajosa.

Su EP, lanzado el pasado noviembre, logró posicionarse en el número 6 de los álbumes mundiales, por lo que podemos esperar que esta nueva canción también llegue muy alto.