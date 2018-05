K-Pop: Dreamcatcher anuncia gira por Latinoamérica

Las chicas que han causado sensación con su nuevo video You and I, Dreamcatcher, estarán de gira por varios países hispanos. WELCOME TO THE DREAM WORLD IN LATIN AMERICA, es el título de la gira que llevará a Dreamcatcher a recorrer varios países latinos. El grupo de rock surcoreano ha planeado muy bien su paso por Latinoamérica, viaje que iniciará el próximo julio.

Las chicas de Dreamcatcher llegarán a cinco ciudades para llevar a cabo esta gira, la cual iniciará el día 27 de julio en Buenos Aires, Argentina y el concierto se realizará en el Teatro de Flores, después llegarán el 29 de julio a Santiago de Chile en el Club Chocolate, posteriormente, el 1 de agosto estarán en Lima, Perú en el Maracaná, continuando el 3 de agosto en Bogotá, Colombia en el Teatro ECCI El Dorado y culminará la gira el 5 de agosto en Panamá, Panamá en el Teatro La Huaca.

드림캐쳐 라틴 아메리카 투어 <WELCOME TO THE DREAM WORLD IN LATIN AMERICA> 일정 공개



7월 27일 - 아르헨티나 부에노스아이레스

7월 29일 - 칠레 산티아고

8월 1일 - 페루 리마

8월 3일 - 콜롬비아 보고타

8월 5일 - 파나마 파나마시티



많은 관심 부탁드립니다 pic.twitter.com/5EHOg2WiWq — 드림캐쳐 Dreamcatcher (@hf_dreamcatcher) 17 de mayo de 2018

La gira se llevará a cabo luego que el fandom InSomnia se organizara y pidieran por medio de la plataforma MyMusicTaste la realización de los conciertos por los países latinos, algo que han hecho muchos fandoms para solicitar la llegada de sus idols.

La venta de boletos para WELCOME TO THE DREAM WORLD IN LATIN AMERICA se realizará el 22 de mayo a partir de las 3 de la tarde y algo grandioso para los fans que solicitaron por medio de MyMusicTaste la gira, podrán tener un 20% de descuento en la compra de sus entradas, esto como gesto de agradecimiento por parte de Happy Face Entertainment, empresa de Dreamcatcher.

Dreamcatcher previamente actuó en Europa en donde fueron bien recibidas JiU, SuA, Siyeon, Yoohyeon, Dami, Handong y Gahyeon, luego de su debut en enero del año pasado cuando lanzaron el single Nightmare y ahora regresan con su segundo mini álbum llamado Escape the ERA en donde You and I es la canción principal.