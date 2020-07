K-Pop: Dos integrantes de iKON sufren un accidente automovilístico (FOTOS)

El 13 de julio, se informó que los miembros de iKON, Koo Jun Hoe y Kim Jin Hwan, tuvieron un accidente automovilístico conducido por un tercera persona en estado de ebriedad. Ambos cantantes de K-Pop resultaron con heridas leves y se encuentran descansando en su residencia.

¿Qué les pasó a los cantantes de iKON?

Según el informe, se descubrió que Koo Jun Hoe y Kim Jin Hwan eran los pasajeros de una camioneta que se deslizó bajo la lluvia y se estrelló contra un muro de contención en la autopista. Afortunadamente, los tres involucrados solo sufrieron heridas leves. Desde entonces, los fans se han hecho presentes en las redes sociales con el hashtag #YGprotectiKON; para solicitar una declaración oficial de YG Entertainment.

El 14 de julio, Yonhap News reveló fotos de la escena del accidente y el Departamento de Policía de Namhae dio a conocer que llevará a cabo una investigación contra el conductor que tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.08%, que es un nivel que puede ser castigado con la revocación de la licencia.

Estas son las fotos del accidente

Fotografía de Yonhap News "Koo Jun Hoe y Kim Jin Hwan salieron con heridas leves"

YG Entertainment declaró lo siguiente: “Tenemos regulaciones internas estrictas contra la conducción en estado de ebriedad. Sin embargo, tal accidente ha ocurrido, por lo que sentimos un profundo sentido de responsabilidad. Tomaremos medidas estrictas contra el conductor a través de nuestra investigación interna”.

Fotografía de Yonhap News

El conductor, que es el gerente de iKON, había conducido unos 10 km antes del accidente. Sin embargo, el anuncio de YG Entertainment no mencionó si los dos cantantes de K-Pop sabían si el que estaba al volante se encontraba en estado de ebriedad. Ambos comentaron que no habían tomado, pero la policía declaró que sí se les puede acusar por no evitar la conducción alcoholizada.

Según la ley penal de Corea del Sur, el castigo podría incluir hasta tres años de prisión o al menos de 10 millones de wones ($ 8,300 dólares) en multas si la persona admitió de manera consciente conducir ebrio.