K-Pop: Doramas para todos

Los doramas son series o lo que nosotros conocemos como telenovelas, también reciben el nombre de drama coreano o k-drama, ya que existen de otros lugares como Japón y Taiwán, poseen varias temáticas, existen de drama, comedia romántica, históricos igual que los géneros de las series americanas.

Si te gusta la cultura asiática, más que nada la coreana, te dejamos una lista de algunos doramas que puedes ver y los clasificamos como Básico por ser los que la gran mayoría ve cuando entra de manera reciente en el mundo del K-Pop, Medio cuando ya comienzas a reconocer a un par de actores y actrices, además de cantantes o grupos y Avanzado son de lo más popular, las historias tienen más drama o su historia es más compleja, pero no te preocupes, no todas son así, de nuevo ésta sólo es una sugerencia.

Básico:

1 Boys over flowers

De los más populares, quizá ya hayas escuchado de este dorama, mucha comedia y romance, te enamoras en seguida de alguno de los 4 chicos protagonistas.

2 Playful Kiss

Este dorama está basado en un manga, que después pasó a ser anime y también dorama japonés, si viste Boys over flowers, reconocerás a uno de los actores en esta ocasión.

3 You´re beautiful

A partir de aquí vas a empezar a conocer a algunos cantantes que han sido muy importantes de la escena del K-pop. De los doramas más comicos y tiernos que existen, además tiene pocos episodios.

4 Personal taste

Con un poco de humor un tanto subido de tono, pero no para caer en clasificación +18, mucha comedia y es muy probable que te identifiques con la protagonista o pienses en alguien mientras la ves, también podrás reconocer a un actor en éste.

5 Secret garden

Una comedia total, con historia más fantasiosa que el resto, pues hay un cambio de cuerpo bastante interesante, con romance y es de los doramas que posee varias parodias.

Medio:

1 The Master’s Sun

Historia de miedo, sí, un poco, demasiados momentos de risa asegurados, pero ya con un poco más de drama, sin duda no vas a parar de verla.

2 The King 2hearts

Un completo romance y drama, pero no lo suficiente para no darle una oportunidad, además de ser de los favoritos de muchos espectadores.

3 Cinderella and the Four Knights

Más drama y romance, aquí ya tendrás un poquito más rápido la habilidad de reconocer los personajes, ya que cuenta con muchos más, pero eso no le quita que sea una muy buena historia.

4 Faith

Es una combinación de historia, drama y comedia, derramarás lágrimas seguramente con el final, pero es de los mejores doramas que existen, sin lugar a dudas no pararás hasta terminarla.

5 Oh my Venus

Hasta el día de hoy sigue siendo de las más populares en Corea, incluso entre varias plataformas para su visualización aparece en las más recomendadas, la historia tiene comedia, drama y romance y bastante corta por lo que podrás verla en poco tiempo.

Avanzado:

1 Descendants of the Sun

Aquí ya la historia tiene más melodrama, romance, situaciones un tanto más fuertes pero no por ello menos interesante, también con pocos capítulos que te mantendrán con las emociones a flor de piel.

2 Goblin

Con fantasía, romance y drama, decisiones difíciles por tomar pero con momentos interesantes.

3 Strong Woman Do Bong Soon

Aquí tenemos una mezcla perfecta de fantasía, drama, romance, suspenso, en fin, de todo un poco, además de ser muy corta, seguramente te encantarán los protagonistas.

4 The Moon That Embraces the Sun

La historia es más larga y tiene temática de época, combinado con fantasía, romance y drama, los escenarios son increíbles.

5 Defendant

Una historia de policías con mucho suspenso, realmente te pondrá a pensar en mil cosas y te hará sentir parte de la historia.

No hay un orden dentro de las clasificaciones para verla, ¿Qué otras agregarías? y de las anteriores ¿Cuáles has visto? Hay muchas más, obviamente, por eso te dejamos algunas paginas para que tú mismo hagas tu lista.

VIKI

DRAMA FEVER

Doramas TV

Estrenos Doramas

Doramas MP4

NETFLIX