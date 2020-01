K-Pop: D.O de EXO cumple 27 años y sus fanáticos lo celebran en Twitter

Do Kyung-soo quien es conocido como D.O del famoso grupo de K-Pop llamado EXO, celebra su cumpleaños el 12 de enero, por lo que en Corea del Sur el EXO-L ya han comenzado a festejarlo a lo grande, sin duda es en estos momentos cuando un fandom demuestra su unidad para dedicar todo tipo de detalles a sus idols favoritos.

Como dato curioso, el idol de EXO cumple en realidad sus 28 años de edad tomando en cuenta su edad coreana, esto lo ha dado a conocer EXO-L en redes sociales, siendo en especial Twitter donde se muestra una gran cantidad de publicaciones con el hashtag exclusivo para celebrar a D.O, este es “28YearsMyKyungsoo”.

EXO-L celebra a D.O en Twitter

#28YearsMyKyungsoo

Gracias por darnos tu voz, gracias por todo y perdón por tan poco.

Te extraño muchísimo. :(

Nos veremos pronto y haremos buenos recuerdos, I promise!����@weareoneEXO pic.twitter.com/OfU4tUtF70 — DongHyuck is the best human (@nayelilozada127) January 11, 2020

feliz cumpleaños al hombre con el corazón más puro que conozco, que hoy sea un día muy especial para ti, espero que todos tus deseos se cumplan mi osito, te amo dms y te extraño mucho ! <3#HappyKyungsooDay#28YearsMyKyungsoo#스물여덟_도경수의날 pic.twitter.com/RmK5t1L1jV — ً (@93ovrdose) January 11, 2020

Como se puede apreciar en las publicaciones de Twitter, el talentoso Do Kyung-soo a estado lejos de EXO y sus fanáticos, pero un reciente concierto del grupo hizo posible a D.O de estar presente entre el público, luciendo de lo más alegre por poder ir a ver a sus compañeros, esto tomando en cuenta que se encuentra por la mitad de su servicio a Corea del Sur.

Se espera que D.O esté de regreso a principios del 2021, muchos integrantes de EXO-L tienen aún más esperanza de que logre ser antes del final del 2020, pues han estado durante meses de no poder ver a uno de sus idols favoritos, aunque tras el breve encuentro antes mencionado, se han quedado tranquilos en ver en excelente forma a Do Kyung-soo.

Kyungsoo es cada tweet que veo con su carita bonita y el jenga es mi corazón porque hoy estoy bien sensible ����



#28YearsMyKyungsoo#스물여덟_도경수의날 #HappyKyungsooDay @weareoneEXO pic.twitter.com/Se3DjzTJ9d — ⚡ᵖˢʸᶜʰᵒᴱˣᴼᴸᵒᵍʸ�� 순딩이들♡ (@psychoEXOLogy) January 11, 2020

Hoy cumple 28 años el mejor idol-actor que existe, le mejor idol cantante de R&B qué hay en Korea, nuestro Kyungsoo que está sirviendo a su país como el gran hombre que es #28YearsMyKyungsoo#HappyDODay#EXO @weareoneEXO



pic.twitter.com/hfkSOjEqMn — ����PĀBLØ✌�� (@pabloKSoo) January 11, 2020

Por otra parte, se encuentra el intenso trabajo de EXO por seguir sacando comebacks musicales durante el 2020, aún con la ausencia de algunos de sus integrantes, pues desean conservar presencia a nivel mundial, tomando en cuenta que son uno de los grupos de K-Pop más populares del momento, recordando que fueron ellos los que estuvieron actuando en las olimpiadas de invierno de 2018.

EXO en la ceremonia de clausura en Pyeongchang

