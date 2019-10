K-Pop: Celebridades que tuvieron el triste final de Sulli ¿Qué está pasando?

El caso de Sulli destapó la alerta entre los fans de éste género musical y cultural, ellos hacen mención de que algo malo pudiese estar pasando en la vida de sus artistas favoritos, a petición de muchos se pide hacer investigaciones de las condiciones con las que viven los idols en sus redes sociales.

Muchas veces vemos a estos increíbles y talentosos grupos de artistas surcoreanos soñar con llegar a la cima de la industria del entretenimiento, para ello Corea del Sur es uno de los países que más dinero destina a la preparación de estos artistas.

Sin embargo, muchas veces la presión es tanta que los idols tiene que afrontar con toda una serie de estereotipos impuestos por la sociedad, mismos que van sobre la belleza, estilo de vida, relaciones personales y las amistades que llevan entre ellos.

El caso de Sulli no es el primero, pero resulta muy triste pensar que personas tan talentosas y únicas lleguen al final de sus vidas porque la carga que llevan es demasiada, muchísima en cuanto a las palabras que ellos dicen dentro y fuera de la industria.

Lo anterior le ocurrió al famoso vocalista Kim Jong Hyun de Shinee, una de las primeras boy bands en llegar a la fama durante la última década, cuando el pasado diciembre del 2017, el famoso decidiera quitarse la vida a sus 27 años.

Meses antes de este acontecimiento el grupo se preparaba para realizar su ‘Comeback’, a simple vista todo parecía indicar que el idol se encontraba bien, pero una carta de despedida que dejó el cantante reveló la realidad con la que vivía.

"La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla, volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal... ¿Por qué lo elegí?", esto lo escribió el cantante en un texto que compartió Jang Hee Yeon, miembro de Dear Cloud y amiga de Kim.

