K-Pop: CROSS GENE nos trae Touch It

El grupo CROSS GENE está de vuelta con nuevo álbum y nuevo video musical, llamado Touch It. Hace unos días el grupo lanzó a la venta su álbum Zero y después de varias dudas sobre si seguiría el grupo con sólo 5 integrantes, la respuesta es sí, pero no fue algo inmediato. Después de la salida de Casper en septiembre pasado, el resto del grupo volvió a reunirse para crear nueva música y así obtener su quinto mini álbum, Zero.

El videoclip de CROSS GENE de la canción Touch It, es una combinación de sonidos tropicales y R&B, que muestra a los integrantes introduciéndose en una jungla más urbana mientras intentan encontrar a una chica, como en el inicio de una relación, el clásico estire y afloja que suele existir.

Con este video están dando su primer paso para iniciar las promociones de este mini álbum contando con Seyoung, Sangmin, Takuya, Shin y Yongseok. La canción Touch It fue escrita por Cosmic Sound y Cosmic Girl.

El grupo que tuvo su debut el 11 junio de 2012 ha atravesado varias bajas en la formación, sin embargo esto no ha sido impedimento para que los chicos restantes sigan haciendo música y cautivando a su fandom CandY que ha permanecido junto a ellos durante todo este tiempo y seguramente continuarán apoyándoles con su nuevo mini álbum Zero.

La verdad nos ha encantado la canción y ha pasado a formar parte de nuestro playlist, esperamos que a ustedes también les guste y seguiremos al pendiente de las presentaciones que realicen por los distintos programas de variedades, así como su paso por las listas de música más importantes ya que muy probablemente ocupe muy buenos lugares.