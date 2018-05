K-Pop: Boyfriend, próximo a cumplir su 7mo aniversario

Ya han sido siete años desde el debut de los chicos de Boyfriend y vaya que tienen pensado celebrarlo en gran manera, ya que han pensado en sus fans, mismos que durante todos estos años mostraron su apoyo y se han mantenido junto a ellos para celebrar sus metas, por lo que el grupo decidió lanzar algo especial para ellos.

La empresa de Boyfriend, Starship Entertainment, dio a conocer que los integrantes harán algo muy especial este 25 de mayo. La noticia llegó con un cartel que decía en la descripción:

“Querido mejor amigo, #SunShower #Proximamente #7 años con Boyfriend #Regalo especial #Primera caja azul”.

La imagen fue compartida por medio de su twitter, pero dentro de la misma contenía un mensaje que era un poco difícil de leer pues perecía mojado por la lluvia:

“Al paso nuestro tiempo, vuelvo a encontrar el final de aquellos recuerdos. Es un alivio poder cumplir aquella promesa, lograré mirarte de frente y me sonreiré".

Siendo el fandom, Bestfriend, quien en un primer instante se emocionó por completo ante la posibilidad de tener un encuentro con la agrupación como parte de las celebraciones por su séptimo aniversario y que al aparecer llegará este próximo 25 de mayo.

El grupo Boyfriend debutó el 26 de mayo de 2011 con su primer single titulado de igual forma que el nombre de la agrupación. Los miembros que integran Boyfriend son: Jung Min, Young Min, Kwang Min, Min Woo, Dong Hyun y Hyun Seong, algunos de sus éxitos han sido Dont Touch My Girl, I'll Be There, Love Style, I Yah, por mencionar algunas.

Nos emociona saber que el grupo ha permanecido unido por ya siete años de carrera y les deseamos muchos más, así como éxito en sus nuevos proyectos.