K-Pop: Bobby de iKON, colabora en Rise de LOL World Championship

K-Pop: Bobby de iKON, colabora en Rise tema del League of Legends World Championship

Hace unos meses la compañía de videojuegos en línea, Riot Games el pasado mes de septiembre reveló el tema oficial del League of Legends World Championship, canción que año con año es esperado por la comunidad gamer. El tema original llamado Rise, fue compuesto por The Glitch Mob, Mako y The Word Alive, pero el día de ayer fue lanzada la versión Remix de la canción en conjunto con el rapero de iKON, Bobby.

El remix presentado con Kim "Bobby" Ji-won, miembro de la agrupación surcoreana iKON, le ha añadido a la canción una gran dosis de fuerza, además de introducir la cultura pop coreana al ámbito gamer. Esto debido a que la semifinal se llevará a cabo en Gwangju, Corea del Sur, durante este fin de semana, por lo que consideraron muy adecuado la participación de alguien de procedencia surcoreana.

Las reacciones hacia la versión Remix de Rise, han sido en su mayoría positivas, ya que desde un principio los rumores por un tema completamente del género K-pop habían surgido, luego de conocer el lugar seleccionado para el torneo en general.

La canción fue producida por el Equipo de Riot Music, Alex Seaver de Mako y The Glitch Mob. Mientras Bobby participa con su poderosa voz, el video se alterna con imágenes del primer clip lanzado en septiembre, junto con otras secuencias de combate

Historia

Han sido varios los temas que año con año acompañan al League of Legends World Championship, algunos de los ejemplos más memorables son Legends Never Die, Ignite, Worlds Collide, Warriors, entre otros. Si quieres ver la transmisión en vivo puedes visitar el canal oficial Riot Games en la plataforma de Twitch.