K-Pop: ¿Blackpink CANCELA su comeback por la amenaza del coronavirus?

Blackpink es uno de los grupos de K-Pop femeninos más exitosas del momento, aunque no han podido sacar nueva música en lo que va del 2020 y a diferencia de BTS con su comeback, ellas todavía tenían pendiente confirmar la fecha de su regreso, pero debido a la alerta roja en Corea del Sur por el coronavirus todo ha sido retrasado hasta nuevo aviso.

Los fans de Blackpink expresaron su preocupación y descontento con YG Entertainment, agencia a la que pertenece la girlband, ya que un reciente concierto en Japón con aproximadamente 40 mil personas sucedió hace unos meses y no se tomaron las medidas de salud necesarias contra el coronavirus.

yg dijo que a principios de 2020 habría comeback y ahora acaba de posponerlo para el segundo trimestre pq "quiere cuidar a blackpink del coronavirus" cuando ya las expuso frente a 40k de personas y las mandará a otro evento en japón, i-@ygofficialblinkpic.twitter.com/HoAebzFP9N — nicole (@addictedbpink) February 26, 2020

¿Cuándo será el comeback de Blackpink?

Al parecer el esperado comeback de Blackpink ha sido retrasado hasta el tercer trimestre del 2020, recordando que las Olimpiadas Tokyo 2020 también se encuentran a la espera de una mejora en contra del coronavirus y así determinar si el mega evento deportivo se realizará o no.

Aunque son muchos los fanáticos de este grupo de K-Pop los que apoyan que no se realicen más eventos por la crítica situación de salud en Asia, también son muchos los que están molestos por no saber nada de Blackpink desde el 2019 con su sencillo “Kill This Love”, cuyo video musical estrenó el pasado 4 de abril del año pasado.

El coronavirus no ha mostrado mejora en Asia desde que se levantó la alerta roja en Corea del Sur, junto con nuevos países como Italia y España con nuevos casos del COVID-19, situación que puede no mejorar si su trato carece de la contingencia necesaria.

Por lo que ya son varios los eventos de demás grupos de K-Pop que han sido cancelados o realizados sin gente para evitar más contagios.

