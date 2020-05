K-Pop: Big Hit publica un misterioso teaser y el ARMY reacciona

Big Hit Entertainment, un sello discográfico de Corea del Sur famoso por sus exitosas agrupaciones de K-Pop, los chicos de BTS y TXT, se convierte en el centro de atención en redes sociales, tras publicar un misterioso teaser en su cuenta de Twitter con las palabras “D-7” y el ARMY saca sus conclusiones. ¿De qué se trata?

Big Hit Entertainment publica nuevo teaser

Según informó Soompi, el 17 de mayo (en Corea del Sur) la agencia que representa a BTS, compartió una foto con un diseño en blanco y negro. Sin revelar más información que haber titulado esta publicación como “D-7”, ya son más de 619.6 mil me gusta y más de 187 mil retweets los que recibió.

La cuenta oficial de los Bangtan Boys en Twitter incluso retuiteó esta publicación, lo que originó una ola de comentarios por su fandom ARMY y que varios seguidores de Big Hit Entertainment se desesperan por conocer más. Hay que recordar que esta empresa tiene varios proyectos encaminados y uno de ellos es el comeback de TXT para el 18 de mayo. ¿Acaso será sobre alguna de estas boybands?

Algo nuevo de TXT o BTS

La agrupación “Tomorrow x Toghether” publicó el teaser de su video musical “Can't You See Me?” el pasado 10 de mayo, misma que ya superó las 3 millones de reproducciones en YouTube “Big Hit Labels”. A pesar de esto, “D-7” lleva el número total de integrantes de BTS, siendo RM, J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, Suga, y V; una relación que mencionó el ARMY en Twitter.

Big Hit también una asociación con CJ ENM para el nuevo reality show “I-LAND” del 26 de junio y un nuevo concierto de los Bangtan Boys para el 14 de junio. Lo anterior, como un proyecto especial por la nueva forma de promocionar el álbum de estudio “Map Of The Soul: 7” y no arriesgar la salud de sus artistas y fanáticos por la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

BTS en cuarentena de Covid-19

La iniciativa de #StayConnected por BTS, es el nombre de todas las actividades de promoción que cambiaron para su nuevo disco; el cual fue estrenado el pasado 21 de febrero de 2020. Además, los siete cantantes del K-Pop seguirán realizado varias transmisiones en vivo con su fandom ARMY y publicando contenido especial en su canal de YouTube “BANGTANTV”.

A continuación te compartimos algunas de las teorías que compartieron los fans en sus redes sociales. Algunas de ellas mencionan la posibilidad de ser una caso similar que el “D-1” de RM, otras versiones hablan sobre el anuncio de un nuevo grupo por Big Hit Entertainment. ¿O tendrá que ver con el aniversario de BTS?

Fotos: Twitter @BigHitEnt